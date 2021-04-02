高雄童「眼睛瘀青」深夜賣茶葉蛋　他1句話讓路人含淚：好生氣

▲高雄深夜賣茶葉蛋的孩子集團又再次出現。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄鳳山有幾名孩童去年9月在路邊販售茶葉蛋，時間從晚間到深夜，一度被控家長利用人對孩子的同情心賺錢，導致社會局介入。沒想到，近日又有網友發現，孩子仍在路邊賣茶葉蛋，其中一人眼睛還有瘀青，並坦言「沒賣完不能回家」。

有網友在臉書社團「鳳山人在地大小事」發文，表示31日晚間10時看到幾名年紀就讀國小、幼稚園的孩子在路邊賣茶葉蛋，「是真的有什麼困難讓幼稚園跟國小的孩子走在馬路上賣著茶葉蛋嗎？現在已經晚上10點多了！孩子該上床睡覺的時間了，怎麼還在外面賣東西？」

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原PO看不下去，立刻上前詢問弟弟原因，靠近才發現一個幼稚園大小的孩子眼睛周圍有瘀青，雖然不清楚傷勢是如何造成的，但孩子說「他說沒賣完不能回家！」讓她聽完差點哭出來，直呼「看了很心疼也覺得生氣」。

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆料公社）



網友看完紛紛留言，「很常在高雄各地遇到他們，旗津、鳳山、五甲」、「我比較想知道，他到底有多少小孩？我怎麼好像每一次遇到的都是不一樣的小孩」、「這些賣茶葉蛋的小朋友是集團喔，我在店家裡用餐也遇過來賣，家人心軟有買，茶葉蛋吃起來有消毒水的味道我就全丢了」、「小朋友賣完，會有一個男的騎機車來補貨。被介入或關注一陣子，就不會讓小孩出來賣。風頭過了，小孩又開始出現了」。

據了解，孩童賣持茶葉蛋的消息在去年9月就被網友曝光，但時孩子以每袋50元叫賣整晚，讓不少人看了心疼捧場。社會局介入後，發現孩子是自發想幫媽媽分擔家計才外出進行販售行為。

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▼許多在地人都遇過茶葉蛋集團。（圖／翻攝爆料公社）

