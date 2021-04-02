英國脫歐讓間諜小說大師勒卡雷氣炸　離世前入籍愛爾蘭

▲英國間諜小說的巨靈：約翰․勒卡雷(John le Carre)。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

「路透社」周四(4月1日)報導，冷戰時代最傑出的說書人：英國間諜小說巨靈約翰․勒勒卡雷(John le Carre)對2016年英國脫歐公投的結果感到無比失望，以至於他在離前不久就取得了愛爾蘭國籍。勒卡雷原名大衛․康威爾(David Cornwell)，去年12月12日辭世，享年89歲。

他的兒子尼可拉斯(Nicholas)告訴「英國廣播公司」(BBC)說，父親對現代英國和英國脫歐感到理想破滅。」在此之前不久他發現自己有愛爾蘭血統，這個發現促使他毅然入籍愛爾蘭。 尼可拉斯說，在一張照片裡，勒卡雷用愛爾蘭國旗包裹著自己，笑得合不攏嘴。

勒卡雷的作品裡經常把「後日不落國」(post-imperial Britain)時代的英國及其間諜描繪成無能、殘酷且腐敗的體系和人。在他較後期的小說裡，則對美國的外交政策及其跨國企業的行為感到越來越強烈的憤怒。

關於英國脫歐，勒卡雷的批評不曾輕聲細語。他將此事跟1956年的「蘇 伊士運河危機」相提並論(當時埃及總統納薩宣布將蘇伊士運河收歸國有，引爆英、法、以色列3國的入侵戰爭)。這場危機也證實了「後日不落國」時代的英國，已經失去了世界強權的地位。

勒卡雷談到英國脫歐時說：「毫無疑問，這是自蘇伊士運河危機以來，英國所經歷的最嚴重災難 和最大的愚行。不能怪任何人：無論是愛爾蘭人或歐洲人，一切都只怪英國人自己。」他又說：「我們用進入美國市場來取代進入世界最大的貿易聯盟(歐盟)。對我來說，這種想法讓人不寒而慄。」

在2016年6月23日舉行的脫歐公投中，有1,740萬選民(51.9％)支持離開歐盟，1,610萬選民(48.1％)則支持留歐。支持脫歐者認為，英國脫歐是為了要擺脫注定失敗的「法、德大同盟」的羈絆。在美國和中國相繼崛起之後，這個「大同盟」的發展就停滯了。

反對者則表示，英國脫歐會削弱西方，進一步降低英國在全球的影響力，讓人民更窮，而且更難融入世界體系。