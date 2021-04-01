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突破界線！首爾市提交南北韓合辦2032年奧運建議書

▲▼北韓當時派金與正訪南韓，與文在寅夫婦觀看2018平昌冬奧。（圖／達志影像／美聯社）

2018年平昌冬奧時，北韓曾派金與正(中)訪問南韓，會晤南韓總統文在寅(右)。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

韓媒報導，韓國首爾市政府周四(1日)宣布，當天已向國際奧會提交有關2032年首爾-平壤聯合申辦夏季奧運會的建議書。

首爾市政府表示，國際奧會2月25日突然宣布將澳洲布里斯本定為2032年夏季奧運會舉辦城市的首選，韓國政府和首爾市立刻就此表示遺憾。考慮到國際奧會主席巴赫及夏季奧運舉辦地委員會表示：尚未最終敲定舉辦地，首爾市方面向國際奧會提交上述建議書。

首爾市在建議書中介紹了2032年首爾-平壤夏季奧運會的標語和5大主題。標語為Beyond the Line, Toward the Future(突破界線，迎向未來)。5大主題具體包括：降低成本和減少環境污染的奧運會；南北韓合辦、無人缺席的奧運會；南北相連、東西和睦、實現和平的奧運會；基於尖端技術和韓國文化給全球帶來快樂的奧運會；團結、包容、尊重運動員人權的奧運會。

首爾市政府同時表示，首爾-平壤合辦奧運有助於實現國際奧會「通過體育維護世界和平」的願景，並強調在這兩座城市舉辦奧運會的正當性和必要性。

據報導，南北韓領導人曾於2018年9月在《平壤共同宣言》中，就共同舉辦2032年夏季奧運會達成共識。

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