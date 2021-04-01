巴黎「宏利孟多」變種病毒爆發　占全國確診1.8%

▲ 法國醫護身穿全套裝備轉移新冠患者。（圖／路透）



實習記者徐于文／綜合外電報導

法國第3波疫情加速升溫，近日更發現一例新型變種新冠病毒，總統馬克宏31日下令，法國將進入第3次鎖國，採取更加嚴格措施，也將全面關閉學校3週，望能阻止再次對病毒「失去控制」，造成醫院無法負荷。法國每日平均新增確診人數已達40,000例，重症病房病患也突破5000人，超出2020年底為期六週鎖國時的巔峰數量。

馬克宏同日於艾里賽宮（Élysée）演說表示，政府將持續管制宵禁，限制國內旅遊，關閉托兒所及中小學，並呼籲民眾留在家中工作，措施將於4月3日啟動，為期至少一個月。他懇求民眾，「不要再置身事外」，要更加努力的「保護老人、孩子與所有患者。」

巴黎公共醫療機構（AP-HP）31日晚間也發出新聞稿表示，繼英國、巴西、南非、美國加州及紐約之後，再次出現一例新型變種新冠病毒，將其命名為「宏利孟多變種」（Henri Mondor）。「宏利孟多變種」最初發現於醫療人員集體感染，後出現法國東南部法蘭西島的29名患者，現已蔓延法國各地，保守估計占全國案例中的1.8%。，

研究報告指出，新型變種的危險性與感染性都尚未釐清，「還需進一步研究才能確定嚴重程度，以及對於疫苗保護作用的敏感性。」