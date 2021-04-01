洗衣機運轉突爆炸！苦主喊「1動作」千萬別做　超慘烈現場曝光

▲波芮兒家中的洗衣機爆炸。（圖／翻攝自臉書／Laura Birrell）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國蘇格蘭女子波芮兒（Laura Birrell）上月一如往常在家中使用洗衣機，但卻突然聽到爆炸聲，這才發現原來正在運轉的洗衣機發生爆炸，廚房到處都是碎屑殘骸。這一切讓她當場嚇壞，也呼籲大眾別趁外出期間不在家時使用洗衣機。

綜合太陽報等外媒報導，波芮兒當時以為真的有炸彈爆炸，但在看到一片狼藉的廚房慘況後，這才發現爆炸聲響源自家中的洗衣機。照片顯示，爆炸位置就位在洗衣機內部上方，外層頂部也被炸開，地面散落著大塊塑膠及其它碎屑。

波芮兒見狀感到相當震驚，但同時也慶幸事發當下，她正在家中，「當時開始有煙冒出來，所以我很快就把運轉中的洗衣機關掉……無法想像如果我（或其他人）當時就在廚房內，結果會怎樣。」她也說，千萬別趁著外出期間使用洗衣機。

在波芮兒把照片分享在臉書後，許多網友也感到相當驚訝，「之前從沒聽說過會發生這種事，還好沒有人受傷」、「這也太可怕了吧」、「我超常在睡覺之前把衣服放下去洗……看到這些照片，我再也不敢了」。

對此，洗衣機製造商發言人表示，目前已與客戶取得聯繫並進行溝通，會派出工程師到現場瞭解狀況。

I have often heard don’t leave your washing machine on when you leave the house. Well today I am glad that I did not go... 由 Laura Birrell 發佈於 2021年3月28日 星期日

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