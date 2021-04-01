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她薯條忘放冰箱…慘成染血碎屍！老公暴怒「雙刀肢解」直接扔回收

▲▼垃圾袋、黑塑膠袋、黑色塑膠袋、分屍、廢棄物。（圖／取自pixabay）

▲ 麥肯恩殺妻後分屍，裝進多個垃圾袋後丟棄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國去年發生一起離譜的兇殺案，斯托克波特一對夫妻結褵24年，儘管偶爾爭吵，在外人眼中依然恩愛，男方卻因妻子忘記將一包冷凍薯條放回冰箱而暴怒，勒死她後以二把刀分屍，將屍塊分裝進至少8個塑膠袋後丟棄，事後還以妻子名義傳訊息給兒女，令人毛骨悚然。

《每日郵報》上月30日報導，現年49歲的麥肯恩（Thomas McCann）與46歲的伊芳娜（Yvonne）是青梅竹馬，結婚已有24年，育有3名子女。伊芳娜去年5月25日忘記將一包價值3英鎊（約新台幣118元）的冷凍薯條放進冰箱，最後不得不整包丟掉。夫妻倆因此發生口角，聲音大到鄰居都聽得見。

言語爭執之下，麥肯恩情緒失控，竟在浴室中將伊芳娜活活勒死，接著以一把美工刀及一把砍樹刀將她肢解，屍塊裝進多個袋子，企圖丟到當地公園附近的回收廠，接著在晚間9時左右報警稱妻子失蹤。目擊者透露，當晚曾目睹他離開房子，到車上取下袋子和其他物品。

麥肯恩犯案後為避免家人起疑，當晚多次以伊芳娜名義傳訊息給兒女。隔天的監視器畫面顯示，麥肯恩拿著二個沉重的垃圾袋下車，走進附近公園，10分鐘後空手而歸；當天也有人看見他將幾個黑色垃圾袋丟到回收廠。

伊芳娜失蹤後，他們的女兒有天在麥肯恩口袋裡發現伊芳娜的手機和耳環，開始對父親起疑。同年5月25日一名女子在麥肯恩棄屍的公園遛狗，在灌木叢中看到屍塊，警方接著也找到另外7個裝著屍塊的袋子。

麥肯恩被捕後，最初4天不斷否認犯案，後來才承認，「我殺了我的妻子，然後像垃圾一樣處理掉了」，今年3月被判終身監禁，至少得服刑13年4個月後才可假釋。由於他起初不願配合，伊芳娜的遺體最終僅50%被尋回。

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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