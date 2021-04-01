　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

假好心送她搭車！16歲弟「公園拖行性侵」　嬌小女慘爬進店家求救

▲▼夜路,晚上,天黑,公園,街道。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 金特趁著天色昏暗，將女子拖到一旁犯案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國2017年發生一起驚悚案件，一名年僅16歲的少年在公園看見一名發育遲緩的嬌小年輕女子，剛開始假意護送她，卻突然對她施暴，接著將她拖到一旁性侵，手法相當殘忍。女子事發後爬行到附近店家求救，少年不久後落網，上月31日刑期翻倍。

《每日郵報》報導，現年19歲的金特（Kenneth Gent）2017年經過蓋茨黑德一座公園，看見一名發展遲緩的女子，便上前搭訕，謊稱要陪她去公車站。當時天色很黑，金特假意送她搭車，說服她走一條需要穿越公園的路線，途中突然重擊她的臉部，將她推倒後拖到人煙稀少的地點犯案。

法官說明，金特脫下她下半身的衣物，接著將她的上衣往上拉到她的頭上，讓女子看不到自己的臉。受害者體型嬌小，力氣根本比不上金特，儘管曾試圖從地上爬起，卻被金特抓住頭髮，倒在地上。金特不僅性侵她，還對她拳打腳踢、咬傷她，導致她流血瘀青。女子事後無力站起，只能爬到附近店家求救。

金特被捕後起初宣稱，確實有將女子送到計程車停靠站，沒有和她一起進入公園，後來改口稱犯案時喝醉，當年承認2項性侵罪名後被判3年徒刑。

司法官員普立茲比斯卡（Sarah Przybylska）認為，3年的判決過輕，「我們注意到他對待女性的態度，他怪罪受害者。」金特被診斷出患有反社會人格障礙，據稱沒有任何悔意，先前也曾犯下搶劫等，行為持續惡化。法院因此於31日裁定，將金特的刑期延長至7年半。

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
訂外送4張發票爽中百萬　雲端發票特別獎清冊出爐
震撼彈！何壽川家族退出永豐餘投控董事會　將由專業經理人接
桃園連環車禍！3車連環撞整輛倒路中央
300輛車送行看嘸盡頭！　角頭「建文」告別式3300黑衣人湧
快訊／相差13歲姊弟戀！桃園情侶「租屋處輕生」　女死男昏迷
繳電費中200萬！統一發票特獎完整明細出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓續刷「零確診」防疫神話！WHO幫忙背書：篩檢2萬多人皆呈陰性

洗衣機運轉突爆炸！苦主喊「1動作」千萬別做　超慘烈現場曝光

艾美獎得主失蹤半年「慘淪木乃伊」　遭惡臭垃圾山壓成乾屍

突破界線！首爾市提交南北韓合辦2032年奧運建議書

請警察杯杯幫找斷指！醉婦走40分回家　到家才驚覺手指「不見了」

搭雲霄飛車「過彎」被摔飛3公尺！　乘客掉落鐵軌上重傷送醫

假好心送她搭車！16歲弟「公園拖行性侵」　嬌小女慘爬進店家求救

澳洲國防軍爆性醜聞　2大兵性侵未成年少女　還提供毒品

時速170km逆向狂飆！埃及妹對撞卡車活活燒成焦屍　驚悚瞬間曝

影／高齡駕駛肇禍！南韓史蹟遭「猛烈撞擊」...正門5秒崩塌化灰燼

問巧克力6折！女董事扯店員名牌　嗆「我全身愛馬仕」跟消保官不錯

問巧克力6折店員忙結帳沒回！　女董事長扯名牌嗆：我全身愛馬仕

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

「全身愛馬仕」女董嗆聲！反遭肉搜　 媽哽咽代道歉：女兒本性很善良

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

比莉不敢找第二春全因「周湯豪很機車」　讚林柏宏胸肌「超猛」...他：下半身也沒穿！

欠110萬早清償！銀行隔21年討債　 他秀塵封收條打臉：好險留著

80公分已懷孕綠鬣蜥試圖拉開門　欲闖民宅...民眾返家嚇傻急通報

顧客用「自取優惠」下單省餐費　老闆撤單被評1星反嗆：貪便宜

鳳梨鼠薯上《國光》差點噎死XD　傳授把妹3關鍵「帥、錢、大支」

北韓續刷「零確診」防疫神話！WHO幫忙背書：篩檢2萬多人皆呈陰性

洗衣機運轉突爆炸！苦主喊「1動作」千萬別做　超慘烈現場曝光

艾美獎得主失蹤半年「慘淪木乃伊」　遭惡臭垃圾山壓成乾屍

突破界線！首爾市提交南北韓合辦2032年奧運建議書

請警察杯杯幫找斷指！醉婦走40分回家　到家才驚覺手指「不見了」

搭雲霄飛車「過彎」被摔飛3公尺！　乘客掉落鐵軌上重傷送醫

假好心送她搭車！16歲弟「公園拖行性侵」　嬌小女慘爬進店家求救

澳洲國防軍爆性醜聞　2大兵性侵未成年少女　還提供毒品

時速170km逆向狂飆！埃及妹對撞卡車活活燒成焦屍　驚悚瞬間曝

影／高齡駕駛肇禍！南韓史蹟遭「猛烈撞擊」...正門5秒崩塌化灰燼

掃墓引發火警會惹禍上身　民俗專家曝「清明轉運」撇步

布林肯重申「港繼續停享特殊待遇」　陸外交部回應

爵士空中撞鳥驚魂！米歇爾恐飛症復發　康利：飛機像要解體超無助

中衛特殊款口罩大爆發！屈臣氏推5款PORTER聯名　寶雅4／2開賣「哈利波特」

調漲了！桃園市府前地下停車場　4／1起每小時收費30→40

最後5天！毛毛商城「貓抓板」5折大清倉　貓皇美甲好物攏底家！

祝毛小孩兒童節快樂！寵物雲毛毛商城「精選玩具6折特價」幫寶貝挑禮物

初夏來一杯！毛毛商城「寵物牛奶」清涼登場　50元有找補水又營養

12星座4大幽默高手！牡羊熱情風趣、天蠍冷面笑匠　嚴肅形象星座上榜超意外

延續王座海上爭霸戰！戰艦世界X哥吉拉大戰金剛跨界合作將登場

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

國際熱門新聞

南韓爆恐怖邪教　女信徒多人運動產子

加州爆大規模槍擊　至少4死2傷

專家：男性精子數量2045年恐降至0

日本將沉沒？最新防災預測「富士山恐噴發」

俄15歲小媽PO文「我又懷孕了」但都有戴套

麥克雞塊「4種形狀」暗藏巧思曝光

DNA連驗5次...結果出爐！3歲童「親媽」否認

蘇伊士運河恢復通行　全球只有「俄羅斯不爽」

漢堡王「惡搞長賜號」悲劇了　埃及人氣炸拒吃

BBC駐北京記者調往台灣：受到威脅趨烈

AZ疫苗安全性　歐盟調查結果出爐

法第三波疫情爆發　馬克宏：全國再次封城

義海軍上校　出賣北約機密給俄國

美股科技股帶動漲！台積電ADR漲收2.79％

更多熱門

相關新聞

她慘遭性侵拍不雅片　老公就在旁邊

她慘遭性侵拍不雅片　老公就在旁邊

印度北方邦3月29日一名女子與丈夫騎機車出門，豈料突然在半路被3名男子攔截並強行拖至附近叢林，她隨後在老公面前被3人集體性侵，甚至在過程中被拍下影片，消息傳出後震驚當地社會。

摔落45公尺山崖　他陳屍石堆斃命

摔落45公尺山崖　他陳屍石堆斃命

英勇警對峙槍手！　電擊槍擊敗手槍

英勇警對峙槍手！　電擊槍擊敗手槍

前男友操場性侵！女大生提告不起訴

前男友操場性侵！女大生提告不起訴

巨石瞬間掉落　女童神秘感應逃死

巨石瞬間掉落　女童神秘感應逃死

關鍵字：

性侵發展遲緩英國

讀者迴響

熱門新聞

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

樂團主唱過世　粉專「證實死訊」：從愛河撈起

愛馬仕姐進化史！吸光前夫3千萬財產　從無業女變貴婦

竹科首例染疫！案1026證實為漢民科技員工　公司啟動4大措施

小甜甜秀性感6月大肚照

邵雨薇公開情侶對話　吳慷仁吃醋反應閃瞎了

福華飯店櫃台一夕變50億富豪　賓利、保時捷8名車曝光

小王裸掛5F逃生　下秒失足墜樓砸地

影／2秒撞飛恐怖瞬間曝！救護員意識到來不及

為安平角頭「建文」送行　老大都到場

快訊／焦恩俊、林千鈺宣布離婚！

謎路人主唱「衣服摺好留岸上」陳屍愛河！

Albee出局《飢餓遊戲》！

福原愛爆異常出血想求醫…被江宏傑阻止

角頭告別式今舉行　喪禮耗資2000萬5000人送行

更多

最夯影音

更多
問巧克力6折！女董事扯店員名牌　嗆「我全身愛馬仕」跟消保官不錯

問巧克力6折！女董事扯店員名牌　嗆「我全身愛馬仕」跟消保官不錯
問巧克力6折店員忙結帳沒回！　女董事長扯名牌嗆：我全身愛馬仕

問巧克力6折店員忙結帳沒回！　女董事長扯名牌嗆：我全身愛馬仕

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

「全身愛馬仕」女董嗆聲！反遭肉搜　 媽哽咽代道歉：女兒本性很善良

「全身愛馬仕」女董嗆聲！反遭肉搜　 媽哽咽代道歉：女兒本性很善良

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面