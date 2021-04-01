▲返台3個月確診！竹科員工遭疑台灣感染，莊人祥解析非本土個案原因。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本國籍70多歲男性1月自美返台，3月29日因出境需要到醫院自費採檢，意外確診新冠肺炎，新竹科學園區設備廠漢民科技承認為其員工，已進行廠區消毒，由於其返台3個月才確診，也有不少人質疑其為本土感染。指揮中心發言人莊人祥今（1）日解釋將其列為境外移入原因。

案1026為本國籍70多歲男性，長期居住美國，今年1月3日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住家單獨居家檢疫。個案在臺期間並無症狀，3月29日因出境需要，至醫院自費採檢，3月31日確診（Ct值31，次日再驗Ct值36，血清抗體IgM、IgG皆為陽性）。已掌握個案接觸者共53人，其中12人列居家隔離、41人列自主健康管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥下午在記者會表示，案1026已完成48名接觸者採檢，PCR與抗體檢驗均陰性。個案第一次採檢是Ct31，第二次採檢36，昨日又回到30，可能是病毒感染後期時陰時陽，在國內已無任何感染力。

莊人祥提到，當病患感染後，新冠病毒的屍體可能殘留在呼吸道中，其後好幾個月都可能在呼吸道驗出陽性，卻無法傳染給其他人，輕症個案大致上發病10天後就沒有傳染力了。