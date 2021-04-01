疫情緊繃　大阪府知事：東奧火炬傳遞應跳過大阪市

▲東京奧運聖火傳遞已經展開，如今卻有可能跳過重點城市大阪市 。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

日本大阪府知事吉村洋文周四(4月1日)表示，應該取消東京奧運火炬在大阪市內的傳遞。對於大阪市外其他地區，他表示，應採取徹底性的防疫措施。

依照計畫，東奧火炬將於4月13日至14日在大阪府內傳遞，14日經過大阪市。吉村洋文強調，火炬傳遞是否跳過大阪市最終仍需交由東奧籌委會判定。大阪市市長松井一郎同意吉村洋文的意見，他說：「儘管遺憾，但大阪市內的火炬傳遞應該取消。」

3月31日，大阪府單日新增新冠肺炎確診病例599例，超過東京都，成為日本疫情最為嚴重的地區之一。大阪府已要求中央政府同意大阪府適用《防止疫情蔓延等重點措施》。日本政府將於周四傍晚召開對策總部會議，正式作出決定。

《防止疫情蔓延等重點措施》是日本2月實施的《新冠疫情等特別措施法修正案》新設的做法，由中央政府確定都道府縣和實施期限，具體目標區域和措施由知事進行判斷。知事可對餐飲店等營業場所提出縮短營業時間的要求或命令，對違反者可處以20萬日圓(約5.2萬元新台幣)以下罰款。

吉村洋文之前表示，一旦適用《防止疫情蔓延等重點措施》，將以大阪市作為目標地區，要求市內餐飲店等營業場所將營業時間縮短至每天20小時。