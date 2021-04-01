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快訊／增6例境外移入！　印尼籍女性「機上忽冷忽熱」入境確診

林詠青防疫醫師,莊人祥發言人,郭宏偉疫情監測組副組長。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增6例境外移入COVID-19確定病例，分別自巴拉圭、愛爾蘭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓及印尼入境。印尼籍女性丈夫為本國籍，3月28日與另一名家人來台，雖持有陰性報告，但機上突出現忽冷忽熱症狀，入境發燒後送就醫採檢，目前掌握個案接觸者9人，包括同班機前後兩排旅客及家人，均列居家隔離。

指揮中心表示，案1032為巴拉圭籍20多歲男性，今(2021)年3月5日自巴拉圭經巴西至杜拜轉機來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，並於3月6日及3月18日接受專案採檢，結果為陰性。個案檢疫期滿後，由校方安排至其他住所自主健康管理，因預計返校就學，3月29日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32，二採核酸檢驗陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案在臺期間並無症狀，已掌握接觸者5人，為自主健康管理期間之同寢境外生，3月29日自費採檢結果為陰性，列居家隔離。

指揮中心指出，案1033為愛爾蘭籍20多歲男性，今年1月8日曾在愛爾蘭當地檢出COVID-19陽性，1月21日及3月12日採檢結果為陰性。個案3月15日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，3月30日檢疫期滿後，因工作需要，至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值33，二採核酸檢驗陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，檢疫期滿後至住院隔離前接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

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指揮中心表示，案1034為本國籍50多歲女性，因工作長期往返中國、非洲、杜拜等地(前次自臺灣出境時間為2020年6月)。個案今年3月5日自杜拜返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫至3月19日；個案在臺期間並無症狀，原規劃3月25日出國，故於3月24日至醫院自費採檢，結果為陰性。由於出國行程變動，3月30日再度至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32，二採Ct值38，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。已掌握個案接觸者6人，列居家隔離，其中4人核酸檢驗為陰性，2人檢驗中。

指揮中心指出，案1035為菲律賓籍20多歲男性移工，今年3月17日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，期間曾於3月24日出現嗅味覺喪失情形，因自覺症狀輕微未通報，3月30日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值30)。由於個案發病前2日為檢疫期，採檢及就醫隔離接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1036為印尼籍30多歲女性，長期居住印尼，其丈夫(本國籍)今年2月先行返臺，個案與另一名家人則於3月28日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告；個案於機上曾有忽冷忽熱症狀，入境時體溫異常於機場檢疫站攔檢，經量測耳溫有發燒情形，後送就醫並採檢，於今日確診(Ct值17)。已掌握個案接觸者共9人，包括同班機前後二排座位旅客及家人，列居家隔離。

指揮中心指出，案1037為菲律賓籍40多歲女性移工，今年3月24日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所檢疫；個案3月30日出現味覺異常症狀，同日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2日為檢疫期，就醫時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計190,423例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含188,263例排除)，其中1,036例確診，分別為920例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、983人解除隔離、43人住院隔離中。

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