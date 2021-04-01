自助餐「白飯淋肉汁」！闆娘秒夾3塊肉：一定要買　網狂挺店家

▲夫妻倆在飯上淋滿三杯雞醬汁。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前和老公到自助餐店買飯，結帳時老闆娘見他們白飯上淋滿肉汁，便夾了三塊肉，並表示淋湯汁就一定要買肉。這番話讓夫妻倆傻眼，但網友反應則兩極，一派人認為店家不會做生意，但更多人不以為然，吐槽「乾巴巴的三杯雞誰想夾？」

女網友在「爆怨2公社」提到，「剛剛去自助餐買飯，我跟老公飯上面淋三杯雞的湯汁，我們都只有菜跟飯沒肉，然後拿去結帳時，老闆娘說淋三杯雞的湯汁就一定要買三杯雞的肉，真的很無言，第一次遇到淋湯汁，肉就一定要買的。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原po氣噗噗表示，後來先生那盒被夾了3塊肉，她的則被夾了一塊，「你們也有人也遇過這種事情嗎？」對此，少部分網友直呼，「沒有！以後那家拒絕往來」、「沒有，我們一樣都淋三杯雞的湯，老闆娘很歡迎」。

不過，大部分網友則持反面看法，留言回應「那是三杯雞的靈魂，妳不能靈魂拿走，肉不處理掉」、「如果醬全被撈光，那買三杯雞的人不就倒楣了」、「正常人不會去淋三杯雞的滷汁阿，而且妳還淋好淋滿」、「平常給妳免費是店家好心，沒給才叫正常，有的人就是會把別人的好意當作標準」、「一點點就算了，妳淋得都像燴飯了」。