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準備回歸公司！Google宣布4月起重返辦公室　最晚9月1日

▲▼GOOGLE。（圖／路透社）

▲在2020年新冠疫情爆發後，Google是全球最早發布在家上班的企業之一。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

隨著後疫情時代來臨，全球科技巨擘Google週三（31日）宣布，員工可望自4月起逐步回歸美國辦公室，最晚9月1日截止。

綜合紐約時報等外媒報導，隨著新冠疫苗問世，許多企業逐步重新開放當初因疫情爆發關閉的辦公空間，臉書在加州東南部城市門洛帕克（Menlo Park）總部將於5月開放，優步（Uber）也允許部分員工重返舊金山辦公室。

如今，Google也要求員工於9月1日前正式返回辦公室上班，但考量到各州疫情有所不同，並無統一回歸時間表，辦公室將以逐步開放的模式緩慢進行。選擇重返辦公室的員工將依規定戴上口罩，並保持社交距離。

Google人力營運主管絲科尼（Fiona Cicconi）31日透過公司內部信件提到，「我們很多人在家工作已經有1年了，一想到重返辦公室上班，可能會有不同的情緒」，但屆時辦公室的樣子有可能與印象中不同，公司會盡可能提供正餐餐點、零食及部分便利設施，也歡迎帶著寵物犬來上班。

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