艾美獎得主失蹤半年「慘淪木乃伊」　遭惡臭垃圾山壓成乾屍

▲美國電視艾美獎得主伊芙琳(Evelyn Sakash),日前被人發現早已死於垃圾堆積成山的家中。(圖/翻攝自GoFundMe募款網站)

記者張寧倢/編譯

美國電視艾美獎得主伊芙琳(Evelyn Sakash)罹患「囤物症」後失蹤大約半年,一名友人1月還在「GoFundMe」網站上募款希望能幫助警方尋人,不料,伊芙琳卻於30日被發現正面朝上死於家中髒亂的廚房垃圾與雜物之下,成為一具乾屍。

根據《紐約每日新聞》報導,66歲的伊芙琳曾參與《芝麻街》(Sesame Street)、《法網遊龍》(Law and Order)、《勁爆女子監獄》(Orange is the New Black)等家喻戶曉的美國電視作品,2003年更獲得了日間艾美獎的藝術指導、布景裝飾、場景設計的傑出成就獎,職業生涯長達30餘年,但2020年4月母親逝世後,她陷入了低潮。

鄰居透露,從那時起伊芙琳變得更孤僻,看起來很虛弱,「我認為就是從那時起,她開始囤積很多東西,她家裡幾年前都還很正常。」伊芙琳2020年9月後更與親友失聯,一名友人還為她募款,希望能補貼執法人員尋人的相關費用,過去7個月以來,警察至少2次帶著警犬前往她在紐約皇后區的住處搜索,卻都沒有在髒亂的雜物中找到屍體。

Evelyn Sakash estava desaparecida desde setembro do ano passado e foi encontrada nesta terça-feira, soterrada por uma pilha de lixo acumulada em sua cozinha. https://t.co/Teb1VeFfC3 — Revista ISTOÉ (@RevistaISTOE) April 1, 2021

心急如焚的妹妹布朗(Ellen Brown)於30日聘僱了專業清潔工清理伊芙琳的公寓,不僅水槽中的髒碗盤疊得誇張,屋內也有堆積如山的各種垃圾與雜物,整個空間充滿惡臭。然而,正當清潔工整理廚房時,竟然發現了臉部朝上躺在廢墟底層的伊芙琳,可惜的是她已經成為木乃伊般的乾癟屍體。據悉,伊芙琳死於動脈硬化性的心血管疾病,屬自然死亡。

布朗心痛地說,這是毀滅性的打擊,姐姐的生活很充實,很有才華又聰明,「我不希望姐姐以這樣的方式被人記得,她對人很慷慨,每個朋友都說她總是那個首先挺身而出幫助別人的人。」募款發起人表示,希望人們記得伊芙琳是一位了不起的朋友、才華洋溢的藝術家。

