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她生日爽收名牌鞋！竟是百元廉價品「改造」　網友跪了：送我一雙

▲▼國外女子為了對好閨蜜惡作劇，將廉價鞋手工改造成精品名牌。（圖／翻攝自TikTok）

▲國外女子為了對好閨蜜惡作劇，將廉價鞋手工改造成精品名牌。（圖／翻攝自TikTok）

記者張寧倢／編譯

許多人會在生日時惡整好友，而國外一名女子也決定送給將滿30歲的好閨蜜一份「驚喜大禮」，她用3英鎊（約新台幣120元）買下一雙黑色蛇紋拖鞋，並將印有高級時尚品牌「香奈兒」（Chanel）字樣的貼紙黏上後送出，沒想到，閨蜜收到禮物時，竟然完全看不出異狀，又驚又喜地收下這雙「手工」名牌鞋。

根據《太陽報》報導，TikTok女性用戶@halalsweetbox日前發布影片表示，自己的好友一直想擁有一雙設計師款的高級女鞋，於是她決定捉弄好友，從英國平價服飾品牌「Primark」買來一雙不到台幣120元的黑色蛇紋皮製拖鞋後，將上頭的裝飾條拆下，並小心地擦拭掉所有商標。

女子接著將印著時尚品牌「香奈兒」商標與字樣的貼紙，分別貼在鞋面與鞋墊上，再放入香奈兒的鞋盒中。影片中可見，女子在生日當天把這份「大禮」送給好友時，這位壽星的表情又驚又喜，字幕同時寫道，「她以為鞋子是真的。」雖然影片沒有拍到壽星知道事實後的反應，但女子補充，假鞋是娛樂效果，後來真的有買一雙正牌貨給她。

影片上傳至今已突破一百萬次觀看數與4.8萬人按讚，許多網友留言表示，「可以幫我做一雙嗎？」、「我也有這雙鞋...我說第一雙」「便宜拖鞋超好穿」、「這太強了吧」、「貼紙在哪買的？」、「老實說，這兩雙可能是同一個中國工廠做出來的鞋」、「以後不想排隊買名牌鞋了」。

@halalsweetbox

£3 for Chanel sliders @ ##funny ##prank ##birthdaygift ##viral ##fyp

original sound - Halal Sweetbox

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