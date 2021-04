她花40元買《哈利波特》小說　竟是20年前初版！拍賣價飆破118萬

▲《哈利波特》初版小說。(圖/翻攝自推特/@adnaloiivo)

記者張寧倢/編譯

英國史丹佛郡(Staffordshire)一名女子在老家發現一本母親生前花1英鎊(約新台幣40元)買下的《哈利波特》第一冊小說,但令她驚訝的是,這本書竟然是全世界僅500本的初版印刷本,經過20年之後,如今拍賣價格約落在2萬至3萬英鎊(約新台幣78萬到118萬元),甚至更高。

根據《太陽報》報導,英國31歲女子表示,母親2005年因乳腺癌逝世,得年僅44歲,但身為小學教師的她熱衷於鼓勵4個女兒閱讀,「她的床邊總是有一本書,我記得我們家的書房從地板到天花板都堆滿了書。她就是一位徹底的好老師,也是個好媽媽。」然而,這家人卻在南德比郡(South Derbyshire)的老家書架上,發現母親買下的一本出版於1997年的《哈利波特:神秘的魔法石》初版小說。

報導指出,這本全世界僅出版500本的精裝小說被認為是「波特迷眼中的終極收藏品」,即將在史丹佛郡的漢森拍賣行(Hansons Auctioneers)進行競標,預計將可以拍得2萬至3萬英鎊,甚至高出此價。這名31歲的大女兒說,這是亡母留給她們的禮物,拍賣所得將作為「慈母的遺產」平分給4個女兒。

大女兒表示,母親常常在義賣會、市集、跳蚤市場等地買東西,而2003年一所小學即將停辦,在清理校園時舉辦了義賣會,母親就是在那裡花了1英鎊買下這本小說,從那之後,書就一直放在老家積灰塵。拍賣行老闆說,「這位母親的愛永遠不變,這份意想不到的禮物似乎是上天賜予的。」

小女兒補充,父親當時看到了一些有關《哈利波特》初版小說高價賣出的新聞,於是上網搜尋,「我們家這本似乎符合了初版的所有要件,最重要的是版權頁上的識別號碼必須為『10 9 8 7 6 5 4 3 2 1』,我們的書也是。」父親將這本書交給女兒時說,「我想是時候把書送給妳了,這本書可能價值連城。」

