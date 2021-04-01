　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海邊洞穴探險…比基尼妹下秒「表情扭曲」轉身奔逃！10萬網笑了

▲▼ 海灘發現神祕洞穴，她入內表情崩壞。（圖／翻攝自TikTok／@jessie_jaimes）

▲ 克拉克越往內走越察覺不對勁。（圖／翻攝自TikTok／@jessie_jaimes）

記者陳宛貞／綜合外電報導

旅行中意外的發現總是令人驚喜，有時卻會變成驚嚇。美國一名女子先前到海邊玩，發現一個神祕的洞穴，決定入內探險，越往裡頭走越發現氣味不太尋常，直到她終於意識到洞穴的作用，趕緊轉身逃跑，整張臉都皺在一起，和進入洞穴前興奮的表情天差地遠，逗樂一票網友。

現居加州納帕的克拉克（Jessica Clark）經營天然精油蠟燭工藝事業，上月24日在TikTok發文回憶道，「有次我找到一個很酷的洞穴，結果那其實是廁所」，原來她先前和友人到墨西哥度假，發現海灘上有個洞穴，決定看看裡頭究竟有什麼，友人也舉起手機為她記錄，意外拍下她表情大變的瞬間。

影片中可見，穿著紅色比基尼的克拉克一手拿著拖鞋，背對鏡頭赤腳走進洞穴，走沒幾步便回頭露出興奮的笑容，往前多走幾步後又回頭笑著說道，「這裡聞起來有尿味」，接著稍微彎腰繼續深入，沒想到走了二步就皺著整張臉回頭大喊，「我不行了，這裡真的是廁所，這是廁所」，一面快速跑出洞穴。

克拉克進入洞穴前後的表情對比太過強烈，令這段影片快速累積超過10萬次觀看。網友紛紛留言表示，「表情前後對比太好笑」、「看妳走進去讓我好焦慮」、「難怪沙子看起來濕濕的」、「從沙子上的腳印可看出使用頻率頗高」。

@jessie_jaimes

That one time I thought I found a cool cave and it turned out to be a shitter. ##bathroom ##gross ##nasty ##ew ##beach ##lovers

♬ A Thousand Miles - Vanessa Carlton

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
暑假「激戰3次」讓15歲小女友懷孕！男秒娶回家　結局反轉
帛琉賠本賣也沒人要！5家旅行社4／4、4／7「關團止血」
楊晨熙宣布分手大飛　經紀人證實
新竹女陳屍蓄水池！　整棟樓喝40天屍水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

時速170km逆向狂飆！埃及妹對撞卡車活活燒成焦屍　驚悚瞬間曝

影／高齡駕駛肇禍！南韓史蹟遭「猛烈撞擊」...正門5秒崩塌化灰燼

她花40元買《哈利波特》小說　竟是20年前初版！拍賣價飆破118萬

「硬上他老婆」逼丈夫看全程！3男逼叢林野戰　拍不雅片讓她崩潰

家中找到長步槍！近距離讓5歲表弟爆頭　11歲童嚇壞：以為是玩具

疫情緊繃　大阪府知事：東奧火炬傳遞應跳過大阪市

飛彈試射下的寧靜！金正恩2度視察平壤住宅園區興建：5年蓋5萬套

海邊洞穴探險…比基尼妹下秒「表情扭曲」轉身奔逃！10萬網笑了

越南空少判刑2年！　染疫外出害2000人隔離

1500萬劑嬌生疫苗全報廢　聯邦政府：純屬「人為疏忽」

問巧克力6折！女董事扯店員名牌　嗆「我全身愛馬仕」跟消保官不錯

問巧克力6折店員忙結帳沒回！　女董事長扯名牌嗆：我全身愛馬仕

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

「全身愛馬仕」女董嗆聲！反遭肉搜　 媽哽咽代道歉：女兒本性很善良

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

比莉不敢找第二春全因「周湯豪很機車」　讚林柏宏胸肌「超猛」...他：下半身也沒穿！

欠110萬早清償！銀行隔21年討債　 他秀塵封收條打臉：好險留著

80公分已懷孕綠鬣蜥試圖拉開門　欲闖民宅...民眾返家嚇傻急通報

顧客用「自取優惠」下單省餐費　老闆撤單被評1星反嗆：貪便宜

鳳梨鼠薯上《國光》差點噎死XD　傳授把妹3關鍵「帥、錢、大支」

時速170km逆向狂飆！埃及妹對撞卡車活活燒成焦屍　驚悚瞬間曝

影／高齡駕駛肇禍！南韓史蹟遭「猛烈撞擊」...正門5秒崩塌化灰燼

她花40元買《哈利波特》小說　竟是20年前初版！拍賣價飆破118萬

「硬上他老婆」逼丈夫看全程！3男逼叢林野戰　拍不雅片讓她崩潰

家中找到長步槍！近距離讓5歲表弟爆頭　11歲童嚇壞：以為是玩具

疫情緊繃　大阪府知事：東奧火炬傳遞應跳過大阪市

飛彈試射下的寧靜！金正恩2度視察平壤住宅園區興建：5年蓋5萬套

海邊洞穴探險…比基尼妹下秒「表情扭曲」轉身奔逃！10萬網笑了

越南空少判刑2年！　染疫外出害2000人隔離

1500萬劑嬌生疫苗全報廢　聯邦政府：純屬「人為疏忽」

掰《食尚玩家》原因「不只流鼻血」　莎莎壓力大到再出狀況

北市大校長難產！教育局罕見動怒　譴責校方不積極、籲尊重大學自治

金山警分局治安座談會　「警政五力」齊發拚治安顧交通

時速170km逆向狂飆！埃及妹對撞卡車活活燒成焦屍　驚悚瞬間曝

台鐵「最美區間車」首航　蔡英文籲國人搭乘：感受基隆蛻變

早就請求交易！瑞迪克「震驚」被送到獨行俠　轟鵜鶘高層沒誠信

谷月涵示警台股「泡沫化」　謝金河：值得投資公司仍多　正是做功課時機

比阿嬤還狂！5隻蜜袋鼯房裡偷養寵物　網見「過胖壁虎」體型嚇瘋

別天天過愚人節！調查曝全台3大熱門騙術　投資、假貼圖都上榜

影／高齡駕駛肇禍！南韓史蹟遭「猛烈撞擊」...正門5秒崩塌化灰燼

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

南韓爆恐怖邪教　女信徒多人運動產子

加州爆大規模槍擊　至少4死2傷

專家：男性精子數量2045年恐降至0

日本將沉沒？最新防災預測「富士山恐噴發」

俄15歲小媽PO文「我又懷孕了」但都有戴套

麥克雞塊「4種形狀」暗藏巧思曝光

蘇伊士運河恢復通行　全球只有「俄羅斯不爽」

DNA連驗5次...結果出爐！3歲童「親媽」否認

漢堡王「惡搞長賜號」悲劇了　埃及人氣炸拒吃

BBC駐北京記者調往台灣：受到威脅趨烈

AZ疫苗安全性　歐盟調查結果出爐

法第三波疫情爆發　馬克宏：全國再次封城

義海軍上校　出賣北約機密給俄國

美股科技股帶動漲！台積電ADR漲收2.79％

更多熱門

相關新聞

Google宣布　4月起重返辦公室上班

Google宣布　4月起重返辦公室上班

隨著後疫情時代來臨，全球科技巨擘Google週三（31日）宣布，員工可望自4月起逐步回歸美國辦公室，最晚9月1日截止。

杭特出軌大嫂！　前妻轟：性變態

杭特出軌大嫂！　前妻轟：性變態

美澳戰略規畫　台海戰事列考量

美澳戰略規畫　台海戰事列考量

加州爆大規模槍擊　至少4死2傷

加州爆大規模槍擊　至少4死2傷

南韓外長明訪中！與王毅談「習近平訪韓」

南韓外長明訪中！與王毅談「習近平訪韓」

關鍵字：

TikTok北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

樂團主唱過世　粉專「證實死訊」：從愛河撈起

愛馬仕姐進化史！吸光前夫3千萬財產　從無業女變貴婦

竹科首例染疫！案1026證實為漢民科技員工　公司啟動4大措施

小甜甜秀性感6月大肚照

邵雨薇公開情侶對話　吳慷仁吃醋反應閃瞎了

福華飯店櫃台一夕變50億富豪　賓利、保時捷8名車曝光

小王裸掛5F逃生　下秒失足墜樓砸地

影／2秒撞飛恐怖瞬間曝！救護員意識到來不及

為安平角頭「建文」送行　老大都到場

快訊／焦恩俊、林千鈺宣布離婚！

謎路人主唱「衣服摺好留岸上」陳屍愛河！

Albee出局《飢餓遊戲》！

福原愛爆異常出血想求醫…被江宏傑阻止

福原愛聘好律師「開始離婚協議」！

更多

最夯影音

更多
問巧克力6折！女董事扯店員名牌　嗆「我全身愛馬仕」跟消保官不錯

問巧克力6折！女董事扯店員名牌　嗆「我全身愛馬仕」跟消保官不錯
問巧克力6折店員忙結帳沒回！　女董事長扯名牌嗆：我全身愛馬仕

問巧克力6折店員忙結帳沒回！　女董事長扯名牌嗆：我全身愛馬仕

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

「全身愛馬仕」女董嗆聲！反遭肉搜　 媽哽咽代道歉：女兒本性很善良

「全身愛馬仕」女董嗆聲！反遭肉搜　 媽哽咽代道歉：女兒本性很善良

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面