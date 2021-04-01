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美國會山莊附近驚傳槍擊案：5人中槍2死3傷

▲▼美國國會大廈,國會山莊,參議院,眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

美國國會山莊附近驚傳槍響，5人濺血。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

據NBC電視網報導，美國華盛頓哥倫比亞特區國會山附近周三(31日)發生槍擊案。造成2人死亡、3人受傷。

據警方指出，槍擊案發生在周三下午1時30分之前，事發地點位於華盛頓特區國會山高地附近，3男2女在此一事件中槍，當一男一女身亡。

警方說，案發原因疑似是雙方爆發爭執，但目前還不清楚具體原因。 警方調查期間在附近公寓發現了一些跟案情有關的證據，目前已宣布懸賞2.5萬美元呼籲民眾提供線索。

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