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居住成本+就業門檻高 韓半數大齡未婚者變「袋鼠族」

 ▲兩名女脫北者金海琳(譯音，左)與黃玉蓉(譯音左)的合影。金女在華城經營一家婚姻介紹所，幫助脫北者步入婚姻。(達志影像／美聯社)

兩名女脫北者金海琳(譯音，左)與黃玉蓉(譯音左)的合影。金女在華城經營一家婚姻介紹所，幫助脫北者擺脫單身。(達志影像／美聯社

國際中心／綜合報導

韓國《中央日報》報導，資料顯示：韓國未婚的30歲至44歲族群中，半數仍跟父母同住，並且在經濟上也依靠父母，成為「啃老或袋鼠族」。

韓國統計廳3月30日發布的《統計Plus》春季刊顯示了上述內容。該項統計基於 2015年的人口普查資料，針對20歲至44歲未婚男女、不同年齡層名下持有住房和就業情況進行分析後得出的結果。

從年齡來看，30歲至34歲未婚人口的57.4%、35歲至39歲未婚人口的50.3%、以及40歲至44歲未婚人口的44.1%，都是跟父母同住。

報導指出，儘管年齡越大的未婚人口，跟與父母同住的比例越低， 且遠低於20多歲達70%左右的水準，但依然保持著較高比例。也就是說，已經畢業並應該就業、獨立的三、四十歲未婚人口裡，仍有一半選擇跟父母一起生活。

從20多歲到40多歲的未婚人口裡，與父母同住的「袋鼠族」比例均高於獨自生活的人口比例。30歲至34歲、35歲至39歲、40歲至44歲未婚獨居家庭的比例分別為25.8%、32.7%和38.3%。

「袋鼠族」的選擇都有自己的理由。分析認為，其中最大的原因是居住成本上升和就業門檻變高。在父母跟20歲至44歲未婚成年子女一同生活的家庭裡，居住形態大多是有自己的房子(70.7%)，而這一年齡層獨居家庭最常見的居住形態卻是租住房(59.3%)，兩者形成鮮明對比。僅有11.6%的獨居一族擁有自己的房子。

就業情況也是完全相反。一個人獨居的20歲至44歲未婚人口中，74.6%都有工作。跟父母同住的同年齡層未婚人口裡，就業比例僅57.9%，即是有高達42.1%是「啃老一族」沒有上班。這意味著在跟父母同住的20歲至44歲未婚男女中，近半數人口不僅住房不獨立，生活上也要依靠父母。

而上述數字還是以2015年的統計資料為基礎進行研究得出的結果。如果考慮到近幾年房價大幅上漲、加上新冠疫情導致就業管道變窄，那麼「袋鼠族」的比例很可能已經進一步上升。

嘉泉大學社會福利學教授劉載言(音譯)說：「就業困難、房價上漲，加上結婚比例下降，未來袋鼠族還會繼續增加。」 在這種情況下，調查顯示女性對結婚的負面態度比男性更甚。30歲至44歲未婚女性中，只有3.7%認為「一定要結婚」，遠低於抱持此態度的同年齡段男性比例(13.9%)。 　

關於不結婚的原因，男女選擇最多的理由都是「沒有遇到合符期待條件的人」。不過，從第二大原因開始，男女表現出了明顯差異。女性不結婚的第二大原因是「無法同時兼顧工作和家庭」，男性則是「結婚的經濟壓力過大」。

進行這項研究的「統計開發院」官員朴時奈(音譯)表示：「比起結婚雙方的意願，韓國特有的結婚文化讓人們更加重視兩個家庭的結合，這無形中給結婚增加了很多成本。

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