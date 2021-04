快訊／美國加州爆大規模槍擊　至少4死2傷！孩童倒地亡

▲案發現場已拉起封鎖線。(圖/達志影像/美聯社,下同)

美國加州橘郡31日晚間一棟商業大樓發生大規模槍擊事件,依據福斯新聞最新消息,至少4人死亡、2人受傷,已知其中一名死者為孩童。

此次槍擊案發生於大洛杉磯地區的橘郡「橙市」(Orange),警方31日晚間5時30左右獲報趕至現場時,槍聲仍大作,現場有多名受害者,其中有人死亡。目擊者指出,當時總共傳出2波槍響,起初應是嫌犯開槍的聲音,開了5至7槍,後續則為警方交火槍聲,接著直升機也來到現場。

嫌犯現已被逮捕,並因受傷送醫治療,但其傷勢仍有待確認。警方稍早表示,現場情況已趨於穩定,對公眾並無威脅,沒有員警受傷。

此次案件造成4人死亡、2人受傷,依據ABC7取得的消息,已知2名死者倒在大樓外,1人陳屍2樓走道,現場遺留沾有血跡的衣服及凶器。

