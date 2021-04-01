快訊／美國加州爆大規模槍擊　至少4死2傷！孩童倒地亡

▲案發現場已拉起封鎖線。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國加州橘郡31日晚間一棟商業大樓發生大規模槍擊事件，依據福斯新聞最新消息，至少4人死亡、2人受傷，已知其中一名死者為孩童。

此次槍擊案發生於大洛杉磯地區的橘郡「橙市」（Orange），警方31日晚間5時30左右獲報趕至現場時，槍聲仍大作，現場有多名受害者，其中有人死亡。目擊者指出，當時總共傳出2波槍響，起初應是嫌犯開槍的聲音，開了5至7槍，後續則為警方交火槍聲，接著直升機也來到現場。

嫌犯現已被逮捕，並因受傷送醫治療，但其傷勢仍有待確認。警方稍早表示，現場情況已趨於穩定，對公眾並無威脅，沒有員警受傷。

此次案件造成4人死亡、2人受傷，依據ABC7取得的消息，已知2名死者倒在大樓外，1人陳屍2樓走道，現場遺留沾有血跡的衣服及凶器。

BREAKING Mass shooting reported on W Lincoln Avenue in Los Angeles, California. 4 dead, several injured



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