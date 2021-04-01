拜登次子出軌大嫂！杭特新書自爆不倫戀　前妻轟：性變態

▲杭特的新書《美好事物》（Beautiful Things）預計將在6日發行。（圖／路透／翻攝自amazon.com）

記者陳怡靜／綜合報導

美國總統拜登的兒子杭特（Hunter Biden）的新書《美好事物》（Beautiful Things）將在6日發行，知情人士爆料，杭特在書中承認自己婚外情，對象就是自己的大嫂海莉（Hallie Biden）。當時他的妻子凱薩琳（Kathleen Buhle）揭發此事後提離婚，甚至痛批他是「性變態者」（Sicko）。

綜合外媒報導，杭特感情生活多采多姿，他的哥哥波伊（Beau Biden）在2015年5月因腦癌病逝，沒想到杭特竟和大嫂海莉爆不倫戀，當時杭特和凱薩琳分居中，就已經和海莉交往，兩人在2017年公開戀情，凱薩琳在舊iPad中找到兩人傳情的訊息，才揭發這起事件。

▲拜登和兒子杭特。（圖／路透）

知情人士透露，杭特在新書承認婚外情，成為壓垮他和凱薩琳婚姻的最後一根稻草。兩人育有3名子女，過去凱薩琳不斷嘗試幫助杭特戒毒、戒酒，沒想到發現丈夫竟和大嫂有染，還發生親密關係，讓她氣得痛批杭特是「性變態者」。



不過杭特也在書中替自己辯駁，和海莉的關係開始於「彼此需要」，當時海莉因丈夫離世而悲痛，杭特正在嘗試戒毒戒酒。杭特也說，「我認為海莉是我生命中唯一了解我的人。」不過兩人的關係也在2019年結束。

不僅如此，知情人士也爆料，書中提及杭特和凱薩琳離婚時，兩人鬧得很難看，杭特也承認自己離婚後，在洛杉磯狂歡5個月，期間他沉浸於性愛和毒品。

杭特在《美好事物》中，除了講述感情生活之外，也提到通屋門事件和美國前總統川普（Donald Trump），認為川普抹黑他和父親拜登，為了摧毀他們而推動陰謀論，只為了掩飾自己的腐敗行為。