美駐澳代理大使：美澳戰略規劃　商討應對台海軍事衝突

▲美國駐澳洲代理大使高德曼。（圖／翻攝自美國駐澳洲大使館官網）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國駐澳洲代理大使高德曼（Michael Goldman）表示，美國與澳洲現正進行戰略規劃，聯手合作討論因應一系列軍事突發事件，其中也包括台海戰爭。

綜合彭博、衛報報導，澳洲過去百年來均與美國站在同一陣線，但迄今還未正式承諾參與與台灣有關的潛在衝突，而美國到現在也沒有做出中國入侵威脅台灣會出手保衛的絕對保證，僅同意協助維持自衛能力。

但高德曼在澳洲國立大學1日發布的podcast上，談及澳洲在台海衝突中可能扮演的角色時指出，「作為（美國）盟友，我們承諾會共同努力，不僅僅在雙方軍隊相互協調共同發揮作用，戰略規劃方面也是如此……「戰略規劃涵蓋一系列突發事件，台灣顯然是其中一個重要的部分。」

高德曼曾3度待在台灣，當時曾擔任美國駐台灣外交官，如今擔任美國駐澳洲代理大使。他說，美國不論在道義上、法律上都義務幫助台灣滿足其正當自衛需求，儘管美國聚焦在台灣面臨「公然軍事干預」的風險，但也關注其他脅迫手段，範圍涵蓋網路入侵、對空發射飛彈等。

高德曼進一步提到，美國正努力過大台灣與國際社會互動的能力，並對台灣被世界衛生組織（WHO）排除在外的狀況感到震驚，如今澳洲政府的立場在於，支持透過對話且和平的方式，解決台灣及其他地區的分歧。

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