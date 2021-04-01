日本將沉沒？最新防災預測「富士山恐噴發」...2小時癱瘓東京

▲日本近期公布最新版的富士山防災地圖，對其大規模爆發的災害預測遠超以往。（圖／Pixabay ）

圖文／CTWANT

造成福島核災的東日本大地震已過了10年，防災意識一直很高的日本，近來公布最新預測，認為若富士山火山噴發時，熔岩可能會流遍周圍12城鎮，短短2小時就會讓整個東京都癱瘓，且會帶來整整1個月的超強破壞。

據日媒《產經新聞》報導，靜岡、山梨、神奈川縣組成「富士山火山防災對策協議會」，日前發表富士山噴發時的危險地圖，認為熔岩可能會流到靜岡縣的駿河灣，以及山梨、神奈川縣在內共12個城鎮。中央政府依《活火山法」將這些地區指定為「火山災害警戒地區」。

▲富士山若噴發，可能讓富士山周圍化為地獄。（圖／Pixabay n-k）

而日媒《PostSeven》報導中，京都大學環境學教授鎌田浩毅表示，如果南海再發生大地震，極有可能會引發富士火山噴發。他指出上一次在1707年的「寶永噴發」，就是因為噴發前49天時南海發生寶永地震。

若富士山火山噴發，將會有高達900°C的熔岩吞沒富士山南部的東名高速公路和東海道新幹線、山崩將以100公里的時速侵蝕城市。同時，將有約560個東京巨大體積的火山灰連續放出16天，整個江戶區都躲不掉。

▲專家指出，如果南海再發生大地震，極有可能會引發富士火山噴發。（圖／Pixabay ）

專家模擬後表示，如果富士山在某日上午11時噴發，2小時後東京將陷入一片漆黑，接觸到的民眾眼睛和呼吸道將受影響，就算躲進室內，疼痛依然會更加劇烈，甚至會導致失明。發電廠也會被火山灰堵塞，就算恢復發電也會很快再次大停電，手機無法使用，而且火山灰導電，可能會引起火災。

武蔵野學院的島村英紀指出，東京的交通、金融全都由電腦控制，若被火山灰干擾，恐怕會全面癱瘓。鎌田浩毅坦言，火山灰無法用水清洗，恐讓下水道阻塞，而兩座機場也將關閉，其他交通工具也會火山灰造成因打滑而無法行駛，將造成整整1個月的嚴重破壞。

▲富士山每年的積雪期最長可達10個月，一旦高熱岩漿與被融化的雪水混合，據稱時速可達近百公里，附近居民恐沒有時間因應。（圖／Pixabay ）

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