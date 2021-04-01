俄15歲甜美小媽曬出驗孕棒！喊「我又懷孕了」　但新男友都有戴套

▲俄羅斯少女戴利亞（Darya Sudnishnikova）13歲就懷孕，曾稱孩子的父親是10歲的小男友，後又改口稱遭性侵。（圖／翻攝自當事人IG）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯少女戴利亞（Darya Sudnishnikova）13歲時就懷孕，當時聲稱10歲前男友奇科夫（Vanya chekhov）是孩子的爸，遭質疑後又改口是被性侵受孕。現年15歲的她時常分享與新男友或女兒的互動，然而，日前戴利亞竟然在限時動態上PO出驗孕棒的照片並寫道，「看來我又懷孕了」。

▲戴利亞與新男友時常在網路上放閃，如今又公布驗孕棒照片聲稱自己再度懷孕。（圖／翻攝自當事人IG）

根據《太陽報》報導，戴利亞2年前爆出懷孕風波，當時年僅10歲的小男友奇科夫去年8月還親自到醫院接生產後的戴利亞回家，但戴利亞卻透露，她是遭到身材高大的學長性侵才受孕，警方介入後檢驗DNA也證實，孩子的爸不是奇科夫。如今，戴利亞與新男友帕夏（Pasha）交往，並從西伯利亞搬到薩馬拉州（Samara）與帕夏同住。

報導指出，戴利亞日前再度於社群媒體上公布驚人消息，她附上一張驗孕棒照片並寫道，「看來我又懷孕了，是因為帕夏嗎？我們性行為都有做保護措施，真的有可能懷孕嗎？」戴利亞最後表示，將在下周重新驗孕。

▲戴利亞當時與10歲前男友的戀情曾引發社會熱烈討論。（圖／翻攝自當事人IG）

報導稱，戴利亞的女兒艾蜜莉亞（Emelia）現在已經7個多月大，當初堅持生下女兒之後，讓她成為網路社交媒體的熱門人物，戴利亞因此開啟了網紅生活，每月進帳5000英鎊（約新台幣19.5萬元），是當地平均薪資的12倍，「我比以前更有錢了，可以自行負擔我和孩子的一切開銷。」

事實上，戴利亞不到1個月前才剛發文爆料，學校不贊成她的職業，更擔心她會對校譽有所影響，最後以學業進度落後為由開除她的學籍，讓她非常不滿，認為「生孩子這件事毀了她完成學業後找一份好工作」的人生規劃。

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