工作找嘸！他創「試睡師」住凶宅賺錢　保證待滿24hrs幫測靈異現象

▲ 皮亞瓦特熱愛藝術，經常上傳作畫的影片。（圖／翻攝自臉書／ปิยวัฒน์ แก้วศิริ นำ-มา-ทำ）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情影響全球經濟，工作機會一位難求。泰國一名男子苦於找不到穩定工作，某天受到新聞啟發，突發奇想決定自己找出路，為剛購屋或租屋的民眾「試睡」，測試房子是不是凶宅、有無靈異現象，希望以此賺錢維生，在網路上掀起話題。

《泰國世界日報》31日報導，現居曼谷的皮亞瓦特（Piyawat）是一名藝術家，儘管偶爾能靠賣畫作賺錢，卻沒有穩定收入，令他相當苦惱。為了尋找出路，他密切注意市場資訊，日前聽到新聞報導一棟公寓發生槍殺案，靈機一動決定自創「試睡師」的職業。

皮亞瓦特接受當地媒體訪問時提到，他注意到許多房子都因前房客在屋內死亡，無法順利出租或賣出，便在臉書社團發文表示，不論是剛租房或買房，不確定裡頭有沒有鬼魂的民眾，都可以委託他試睡。

他會在屋內待滿24小時，每隔30分鐘大叫測試是否有異常狀況，一次收費1200泰銖（約新台幣1092元），「不論你想僱用我幾天、幾夜、幾個月，我都願意。因為我幾乎吃不飽，而且一生至少想撞鬼一次。」

皮亞瓦特上月24日發出這則貼文，迅速獲得逾8000讚。當地媒體指出，儘管有網友認為，試睡的市場太小，但在經常傳出撞鬼事件的泰國，也許的確有利可圖。皮亞瓦特也表示，若反應不錯，未來不排除設立公司經營。

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