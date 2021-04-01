他狂舉實例「學統計超有用」　PTT罕見風向！爆認同：變學校必修

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

最近網上瘋傳一句「學微積分以後根本沒用」，引爆正反論戰，就有網友跳出來，大讚統計學超實用，舉凡做生意、職場上、家庭開支等，生活中處處用得到，而一席話獲得大多數人認同，還有鄉民笑虧，「統計把檢定的邏輯學好，會發現現實社會的各種鬼扯人。」

一名網友跟上話題在PTT發文表示，學統計學根本超有用，「其他領域如微積分，這個就見仁見智了，而統計學也不用弄到太艱深的檢定，像什麼T-test、F-test、卜瓦松之類的，只要把那些看起來很亂的資料統整起來就好，這樣就能看到一些很有趣的訊息。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他舉例，像做生意的成本控管、家庭開支、身體狀況、通勤效率等，「生活中處處都用得到，大家都說...生活就是不要窮忙，學了基本的統計學，感覺就能藉此漸漸改善生活的品質。」

對此，大部分鄉民十分認同，留言表示「統計真心有用 ，算機率、化繁為簡、樣本推母體」、「保險業好像有用」、「統計學高中就該教，領域超深」、「確實是非常有用，還不必到抽樣，平均、中位數就已經是實用概念，沒學好的話很容易被帶風向」、「統計真的是大學知識裡面很有用的」、「統計應該改為全校必修才對」、「統計學真的連上班都用得到」。

但也有內行直言，「統計是最有用，但是看解釋的人，不會解釋的跟垃圾數據一樣」、「統計還要學一點程式才有用」、「要會跑data，也要會設code」、「統計後面是微積分搞出來的」、「統計只是一門技術，要應用還是要看解釋的人」。