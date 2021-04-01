　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美貿易報告　關切萊豬原產地公告暗示食安疑慮

▲全聯生鮮,全聯,國產豬,豬肉。（圖／記者陳涵茵攝）

▲美國貿易代表署今天公布的貿易評估報告，對台灣就美國豬牛產品萊克多巴胺殘留值做出規範表示關切。（圖／資料照）

文／中央社記者江今葉華盛頓31日專電

美國貿易代表署今天公布的貿易評估報告，對台灣就美國豬牛產品萊克多巴胺殘留值做出規範表示關切，並說在相關產品標示原產地，暗示美國豬肉存在食品安全疑慮。

美國貿易代表署（USTR）今天公布「2021年對外貿易障礙評估報告」（NTE）。在台灣部分，報告指出，美國2020年對台貿易逆差達到299億美元，較2019年成長30.4%。其中美國出口台灣總額為305億美元，較前一年下降2.5%，進口則達到604億美元，成長11.4%。台灣是美國第10大貿易夥伴。

報告在談到美國豬肉進口台灣時指出，台灣在今年一月實施原產地標示規範，要求公開向公眾說明產品原產地，以確保食品安全。報告認為這項規範不精確地暗示使用萊克多巴胺的美國豬肉與豬肉製品存在食品安全疑慮。

總統蔡英文去年8月底宣布，在保護國人健康下，依據科學證據、國際標準，訂定美國豬肉萊克多巴胺進口安全容許值，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口。這項放寬規定於今年1月1日開始生效。

貿易代表署在報告中指出，台灣要求豬肉加工產品製造商在改變用於特定產品的原料組合時，若豬肉來源有所變更，應如實標示不同原料來源國，這將促使台灣豬肉加工產品生產商偏好選擇台灣豬肉，而非美國豬肉。美國已向台灣提出對這項規範的憂慮，包括透過世界貿易組織（WTO）技術貿易壁壘委員會表達關切。

在美國牛肉進口禁令方面，台灣在今年元旦開放30月齡以上的美國牛肉進口，對萊克多巴胺的安全容許值不變，但並未全面開放美國牛肉進口。對此，報告指出，美國將持續敦促台灣開放牛雜等美國牛肉相關產品所有進口。

報告並指出，台灣對於美國豬肉的萊克多巴胺殘留量檢測方法與國際食品法典委員會（Codex）不一，可能導致結果不夠精確，美國將持續要求台採取與Codex採用同一標準。

除了美國牛豬進口台灣外，報告也對台灣稻米、投資障礙、藥品、電信服務等作出評估。在智慧財產權保護上，報告則給予台灣正面肯定。但對於國家通訊傳播委員會（NCC）正在規劃中的「網際網路視聽服務管理法」草案，報告表達關切指出，美國利益相關者與當地業者對草案要求公布機密商業訊息，包括使用者數量、營業額及自製或聯合製作程序比例等感到憂慮。

ET快訊
快訊／加州爆大規模槍擊！至少4死　兒童倒地亡
iOS 14.5更新Siri大進化！　還有3大實用功能
彰銀拗客戶10萬「不可思議」　同業：客戶走出大門可不理會
清心福全氣爆影片曝！　「砰」一聲3層樓玻璃全碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美國加州爆大規模槍擊　至少4死2傷

南韓外長明訪中！將與王毅談「習近平訪韓」　時值美日韓國安會議

日本將沉沒？最新防災預測「富士山恐噴發」...2小時癱瘓東京

南韓疫情又失控增551例！今開放75歲↑「一般民眾」打輝瑞疫苗

YouTuber就是想紅！假扮銀行搶匪…警直接拔槍　超慘下場曝光

漢堡王卡在蘇伊士運河！「惡搞長賜號」悲劇了　埃及人氣炸拒吃

希臘1女接種AZ疫苗…20分鐘後死在公園！　疑「嚴重血栓」釀猝死

更大規模「血光之災」等著緬甸！安理會示警：軍方將展開大屠殺

美貿易報告　關切萊豬原產地公告暗示食安疑慮

嗨玩飛行特技下秒變悲劇！恐怖墜機畫面曝　眾人目睹2飛行員慘死

問巧克力6折！女董事扯店員名牌　嗆「我全身愛馬仕」跟消保官不錯

問巧克力6折店員忙結帳沒回！　女董事長扯名牌嗆：我全身愛馬仕

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

「全身愛馬仕」女董嗆聲！反遭肉搜　 媽哽咽代道歉：女兒本性很善良

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

欠110萬早清償！銀行隔21年討債　 他秀塵封收條打臉：好險留著

比莉不敢找第二春全因「周湯豪很機車」　讚林柏宏胸肌「超猛」...他：下半身也沒穿！

80公分已懷孕綠鬣蜥試圖拉開門　欲闖民宅...民眾返家嚇傻急通報

顧客用「自取優惠」下單省餐費　老闆撤單被評1星反嗆：貪便宜

鳳梨鼠薯上《國光》差點噎死XD　傳授把妹3關鍵「帥、錢、大支」

快訊／美國加州爆大規模槍擊　至少4死2傷

南韓外長明訪中！將與王毅談「習近平訪韓」　時值美日韓國安會議

日本將沉沒？最新防災預測「富士山恐噴發」...2小時癱瘓東京

南韓疫情又失控增551例！今開放75歲↑「一般民眾」打輝瑞疫苗

YouTuber就是想紅！假扮銀行搶匪…警直接拔槍　超慘下場曝光

漢堡王卡在蘇伊士運河！「惡搞長賜號」悲劇了　埃及人氣炸拒吃

希臘1女接種AZ疫苗…20分鐘後死在公園！　疑「嚴重血栓」釀猝死

更大規模「血光之災」等著緬甸！安理會示警：軍方將展開大屠殺

美貿易報告　關切萊豬原產地公告暗示食安疑慮

嗨玩飛行特技下秒變悲劇！恐怖墜機畫面曝　眾人目睹2飛行員慘死

金門機場又暫停起降！旅客大爆走…航警盾牌阻擋遭罵：當我暴民？

快訊／美國加州爆大規模槍擊　至少4死2傷

汪東城突公開認愛！　親密吻照曝光「一輩子陪妳到老」網瘋猜真相

「9道配菜」想消滅哪樣？它狂被點名　意外釣出一堆超好養的人

終於簽了！林德10年3.41億長留大都會　成游擊手最大約

店貓大熱天自帶「白色發熱衣」上班　厭世坐門口笑翻路人：好貼身

小琉球最新地標！超療癒「海洋風遊客中心」　還能逛免稅商店

南韓外長明訪中！將與王毅談「習近平訪韓」　時值美日韓國安會議

7樓鄰居狂嫌有噪音　妹子傻：我住5樓欸！內行曝1招...秒洗刷冤屈

經濟逐漸復甦！　勞動基金截至2月大賺927.9億、收益率達2.08%

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

國際熱門新聞

南韓爆恐怖邪教　女信徒多人運動產子

專家：男性精子數量2045年恐降至0

蘇伊士運河恢復通行　全球只有「俄羅斯不爽」

BBC駐北京記者調往台灣：受到威脅趨烈

麥克雞塊「4種形狀」暗藏巧思曝光

法第三波疫情爆發　馬克宏：全國再次封城

AZ疫苗安全性　歐盟調查結果出爐

美股科技股帶動漲！台積電ADR漲收2.79％

義海軍上校　出賣北約機密給俄國

繼承最多愛馬仕的富2代是她！超強背景曝

烏俄邊界情勢緊繃　美參聯主席與兩國最高將領通話

英國研究：適量喝酒可降低罹患白內障風險

紐約非裔暴踹亞裔婦！19年前弒母入獄剛獲釋1年

1夜被叫醒8次！俄反對派稱遭不人道待遇怒絕食

更多熱門

相關新聞

「要死大家一起死」四騎士恐嚇信全文曝

「要死大家一起死」四騎士恐嚇信全文曝

台北捷運公司信箱在31日又接到恐嚇電郵，標題寫道「要在龍山寺捷運站沙鳳梨請行人吃」，但內文又寫下對總統蔡英文的不滿，其中直指「蔡政府讓大家吃萊豬」，甚至要求蔡英文下台，還限期3天禁止萊豬、牛禁止進入離島地區，否則將開車撞總統府。

台大新規防萊豬　陳思宇：打吳思瑤一掌

台大新規防萊豬　陳思宇：打吳思瑤一掌

台大防堵萊豬入校園！每週抽驗10件肉品

台大防堵萊豬入校園！每週抽驗10件肉品

315晚會爆瘦肉精羊肉南北流竄 養殖戶：出欄前一個月才加

315晚會爆瘦肉精羊肉南北流竄 養殖戶：出欄前一個月才加

丁怡銘「萊牛風波」北檢出庭

丁怡銘「萊牛風波」北檢出庭

關鍵字：

萊豬食安萊克多巴胺

讀者迴響

熱門新聞

樂團主唱過世　粉專「證實死訊」：從愛河撈起

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

愛馬仕姐進化史！吸光前夫3千萬財產　從無業女變貴婦

小甜甜秀性感6月大肚照

邵雨薇公開情侶對話　吳慷仁吃醋反應閃瞎了

福華飯店櫃台一夕變50億富豪　賓利、保時捷8名車曝光

影／2秒撞飛恐怖瞬間曝！救護員意識到來不及

謎路人主唱「衣服摺好留岸上」陳屍愛河！

福原愛爆異常出血想求醫…被江宏傑阻止

福原愛聘好律師「開始離婚協議」！

Albee出局《飢餓遊戲》！

角頭告別式今舉行　喪禮耗資2000萬5000人送行

被女友剪掉命根子　彰化男僅剩1.5公分

氣小姑遺產　長媳摔祖先牌位洩憤

饗食天堂超值餐券　東森購物台限時開賣

更多

最夯影音

更多
問巧克力6折！女董事扯店員名牌　嗆「我全身愛馬仕」跟消保官不錯

問巧克力6折！女董事扯店員名牌　嗆「我全身愛馬仕」跟消保官不錯
問巧克力6折店員忙結帳沒回！　女董事長扯名牌嗆：我全身愛馬仕

問巧克力6折店員忙結帳沒回！　女董事長扯名牌嗆：我全身愛馬仕

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

「全身愛馬仕」女董嗆聲！反遭肉搜　 媽哽咽代道歉：女兒本性很善良

「全身愛馬仕」女董嗆聲！反遭肉搜　 媽哽咽代道歉：女兒本性很善良

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面