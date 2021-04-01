希臘1女接種AZ疫苗…20分鐘後死在公園！　疑「嚴重血栓」釀猝死

▲英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的AZ疫苗引發血栓形成疑慮。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣AZ疫苗開打已滿一周，更將於4月6日起將擴大接種對象至部分醫事人員、醫療院所人員與檢疫所人員。然而，血栓風波似乎仍未平息，希臘一名63歲婦人於3月30日接種AZ疫苗的20分鐘後，就被人發現躺臥公園，幾無生命跡象，送醫後死亡。

根據《Europe1》報導，希臘63歲婦人30日在雅典西郊一家健康中心接種AZ疫苗，卻在20分鐘後被人發現昏倒在公園長椅，到院後隨即被宣布死亡。據悉，這名婦人患有糖尿病與其他慢性病，疑似因為發生嚴重血栓而死亡，希臘衛生部下令進行相驗，以確定死因是否與疫苗有關，但初步認定疫苗並非猝死主因，因為血栓不會在這麼短的時間內形成，而其他副作用也很難瞬間致命。

另有消息指出，法醫發現死者有心臟問題與肺水腫，可能是急性心肌梗塞導致婦人猝死。此前，阿斯利康（AstraZeneca）藥廠研發的新冠肺炎疫苗爆出可能引發血栓形成，導致瑞典、芬蘭、法國加拿大等都已暫停提供年輕族群施打，德國也宣布跟進，希臘則從未停打，且只允許65歲以下民眾接種AZ疫苗。

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