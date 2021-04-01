YouTuber就是想紅！假扮銀行搶匪…警直接拔槍　超慘下場曝光

▲斯托克斯兄弟檔。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國知名YouTuber斯托克斯兄弟（Stokes Twins）雙胞胎搭檔擁有666萬名粉絲，但2019年為了衝高粉絲數，假扮銀行搶匪惡搞Uber司機，戴面罩、手提大袋現金引發恐慌，員警也因此拔槍指向該名司機。如今2人認罪後，均被判處1年緩刑、160小時社區服務及罰款。

美媒CBSLA報導，事發於2019年10月15日，23歲雙胞胎兄弟檔艾倫及亞歷克斯全身穿黑衣，戴著滑雪面罩、提著多個現金袋，假裝搶劫銀行後逃逸，並叫了一台Uber，由攝影師錄影拍下全程。

只不過，該名司機並不知道這是場惡作劇，先是拒絕載客，一名旁觀者見狀隨即報警，認定兄弟倆搶劫銀行後，試圖劫車。警方趕到現場後拔槍指向司機，命令他即刻下車。檢方透露，當局確認司機並非共犯後將其釋放，兄弟倆也在被警告行為具危險性的狀態下離開；但艾倫及亞歷克斯在4小時後，再一次於別處上演相同惡作劇戲碼。

橘郡檢察官為此發聲明表示，艾倫及亞歷克斯為了增加網路粉絲人數，不顧員警、Uber司機的安危進行惡作劇，是不負責且魯莽的行為，被控1重罪（透過暴力威脅詐欺或欺騙造成的非法拘禁）及2輕罪（2起謊報緊急狀況），一旦罪名成立，最高將面臨5年有期徒刑。

艾倫及亞歷克斯如今已認罪，被判處160小時社區服務及緩刑1年，並須支付賠償金，停止拍攝製作模仿犯罪行為的影片。

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