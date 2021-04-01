飛彈試射下的寧靜！金正恩2度視察平壤住宅園區興建：5年蓋5萬套

▲金正恩視察平壤普通門新式住宅園區興建現場。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）連日來軍事動作頻頻，連日來各種試射引起國際抨擊，不過其最高領導人金正恩卻在同時2度視察平壤普通江高級住宅區興建現場，透過親下指導棋展現對民生的重視，該地位處平壤市中心，高級官僚住宅、供高級官僚就醫的烽火診療所，甚至主席金日成生前所居的「五號宅官邸」皆位於此地。

金正恩曾於3月23日出席平壤市寺洞區域新型公寓住宅大樓建設現場的動土典禮，做為今年首度的地方視察行程，他在演說中表示，未來5年以內將在平壤興建5萬套住宅，每年完成1萬套。而在北韓官媒《朝中社》今（1）日報導中，金正恩在經過6天後，二度前往位於普通門的高級住宅園區興建現場視察，身旁還有勞動黨中央委員會的書記陪同。

▲平壤普通門將興建800套「階梯式住宅」，為高級公寓。（圖／達志影像）

金正恩表示，「800套的階梯式住宅區建設，將會以嶄新的住宅型式，更新都市的面貌，實現黨提供人民美好生活環境與條件的構想和意志。」

南韓《韓聯社》指出，該片即將動工的新式住宅園區位於平壤市普通門的旁邊，其中普通門是做為高句麗時代的代表性城門，如今屬於平壤的市中心，在主席金日成直到1970年代搬進主席宮（現為錦繡山太陽宮）之前，其所居住的「五號宅官邸」便位於此地，也因此金正日也曾於該片土地度過童年生活。

▲▼平壤普通門將興建800套「階梯式住宅」，為高級公寓。（圖／達志影像）

金正恩於2009年被金正日指定為繼承人後，曾下令拆除「五號宅官邸」，並在該地興建住宅園區與萬壽台大街。

據悉，今年勞動黨第8次全代會時，當局提出平壤從今年起每年建1萬套住宅、5年共完成5萬套住宅的構想，欲解決住房供給不足的問題。

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