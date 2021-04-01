更大規模「血光之災」等著緬甸！安理會示警：軍方將展開大屠殺

▲緬甸至今已有超過520人死於軍方血腥鎮壓，圖為仰光民眾抗議之情景。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

緬甸軍政府「政變」至今已兩個多月，民眾紛紛上街要求釋放實質領袖翁山蘇姬，卻因此慘遭軍方鎮壓，至少520人在槍林彈雨中喪命，聯合國安理會於當地時間昨（31）日對此召開會議，其中緬甸事務特使伯格納（Christine Schraner Burgener）警告，緬甸恐怕將迎來大規模流血衝突與鎮壓，呼籲國際社會採取行動。

根據《路透社》報導，柏格納在一場由15個會員國組成的閉門會議中表示，緬甸軍方奪取政權後卻反而沒有能力管理國家，警告政局恐怕只會更加惡化，「一場充滿『血光之災』的大屠殺即將發生！安理會須採取具重大意義的行動來扭轉事態，這是為了緬甸人民而應該做的義舉，可以防止亞洲發生多方面的災難。」

而英國常駐聯合國代表吳百納女爵士（Barbara Woodward）在安理會結束後召開記者會，強烈譴責緬甸軍方所採取的血腥暴力鎮壓是為人所不能接受的，「安理會作為國際組織，應在國際社會對此事的回應中發揮自己的作用。」

報導指出，聯合國安理會已針對緬甸政變與軍方暴力鎮壓發表至少2份的聲明，以突顯對此事的關注，譴責軍方對抗議民眾使用暴力，不過在聲明的用詞上，似乎卻未將緬甸軍方「接管政權」的過程視為是政變。

據悉，在聯合國安理會召開的同時，緬甸軍方向少數民族組成的叛軍透過國營電視台「MRTV」發布停火聲明，不過強調「干擾」政府安全性的人並適用於納入停火對象名單的範圍。

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