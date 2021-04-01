　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

更大規模「血光之災」等著緬甸！安理會示警：軍方將展開大屠殺

▲▼緬甸至今已有超過520人死於軍方血腥鎮壓，圖為仰光民眾抗議之情景。（圖／路透社）

▲緬甸至今已有超過520人死於軍方血腥鎮壓，圖為仰光民眾抗議之情景。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

緬甸軍政府「政變」至今已兩個多月，民眾紛紛上街要求釋放實質領袖翁山蘇姬，卻因此慘遭軍方鎮壓，至少520人在槍林彈雨中喪命，聯合國安理會於當地時間昨（31）日對此召開會議，其中緬甸事務特使伯格納（Christine Schraner Burgener）警告，緬甸恐怕將迎來大規模流血衝突與鎮壓，呼籲國際社會採取行動。

根據《路透社》報導，柏格納在一場由15個會員國組成的閉門會議中表示，緬甸軍方奪取政權後卻反而沒有能力管理國家，警告政局恐怕只會更加惡化，「一場充滿『血光之災』的大屠殺即將發生！安理會須採取具重大意義的行動來扭轉事態，這是為了緬甸人民而應該做的義舉，可以防止亞洲發生多方面的災難。」

而英國常駐聯合國代表吳百納女爵士（Barbara Woodward）在安理會結束後召開記者會，強烈譴責緬甸軍方所採取的血腥暴力鎮壓是為人所不能接受的，「安理會作為國際組織，應在國際社會對此事的回應中發揮自己的作用。」

報導指出，聯合國安理會已針對緬甸政變與軍方暴力鎮壓發表至少2份的聲明，以突顯對此事的關注，譴責軍方對抗議民眾使用暴力，不過在聲明的用詞上，似乎卻未將緬甸軍方「接管政權」的過程視為是政變。

據悉，在聯合國安理會召開的同時，緬甸軍方向少數民族組成的叛軍透過國營電視台「MRTV」發布停火聲明，不過強調「干擾」政府安全性的人並適用於納入停火對象名單的範圍。

►聯合國安理會召開會議　緬甸宣布停火30日「干擾政府者除外」

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
iOS 14.5更新Siri大進化！　還有3大實用功能
彰銀拗客戶10萬「不可思議」　同業：客戶走出大門可不理會
清心福全氣爆影片曝！　「砰」一聲3層樓玻璃全碎
台積電計劃砸2.86兆擴產！　總裁內部信曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美國加州爆大規模槍擊　至少4死2傷

南韓外長明訪中！將與王毅談「習近平訪韓」　時值美日韓國安會議

日本將沉沒？最新防災預測「富士山恐噴發」...2小時癱瘓東京

南韓疫情又失控增551例！今開放75歲↑「一般民眾」打輝瑞疫苗

YouTuber就是想紅！假扮銀行搶匪…警直接拔槍　超慘下場曝光

漢堡王卡在蘇伊士運河！「惡搞長賜號」悲劇了　埃及人氣炸拒吃

希臘1女接種AZ疫苗…20分鐘後死在公園！　疑「嚴重血栓」釀猝死

更大規模「血光之災」等著緬甸！安理會示警：軍方將展開大屠殺

美貿易報告　關切萊豬原產地公告暗示食安疑慮

嗨玩飛行特技下秒變悲劇！恐怖墜機畫面曝　眾人目睹2飛行員慘死

問巧克力6折！女董事扯店員名牌　嗆「我全身愛馬仕」跟消保官不錯

問巧克力6折店員忙結帳沒回！　女董事長扯名牌嗆：我全身愛馬仕

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

「全身愛馬仕」女董嗆聲！反遭肉搜　 媽哽咽代道歉：女兒本性很善良

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

欠110萬早清償！銀行隔21年討債　 他秀塵封收條打臉：好險留著

比莉不敢找第二春全因「周湯豪很機車」　讚林柏宏胸肌「超猛」...他：下半身也沒穿！

80公分已懷孕綠鬣蜥試圖拉開門　欲闖民宅...民眾返家嚇傻急通報

顧客用「自取優惠」下單省餐費　老闆撤單被評1星反嗆：貪便宜

鳳梨鼠薯上《國光》差點噎死XD　傳授把妹3關鍵「帥、錢、大支」

快訊／美國加州爆大規模槍擊　至少4死2傷

南韓外長明訪中！將與王毅談「習近平訪韓」　時值美日韓國安會議

日本將沉沒？最新防災預測「富士山恐噴發」...2小時癱瘓東京

南韓疫情又失控增551例！今開放75歲↑「一般民眾」打輝瑞疫苗

YouTuber就是想紅！假扮銀行搶匪…警直接拔槍　超慘下場曝光

漢堡王卡在蘇伊士運河！「惡搞長賜號」悲劇了　埃及人氣炸拒吃

希臘1女接種AZ疫苗…20分鐘後死在公園！　疑「嚴重血栓」釀猝死

更大規模「血光之災」等著緬甸！安理會示警：軍方將展開大屠殺

美貿易報告　關切萊豬原產地公告暗示食安疑慮

嗨玩飛行特技下秒變悲劇！恐怖墜機畫面曝　眾人目睹2飛行員慘死

金門機場又暫停起降！旅客大爆走…航警盾牌阻擋遭罵：當我暴民？

快訊／美國加州爆大規模槍擊　至少4死2傷

汪東城突公開認愛！　親密吻照曝光「一輩子陪妳到老」網瘋猜真相

「9道配菜」想消滅哪樣？它狂被點名　意外釣出一堆超好養的人

終於簽了！林德10年3.41億長留大都會　成游擊手最大約

店貓大熱天自帶「白色發熱衣」上班　厭世坐門口笑翻路人：好貼身

小琉球最新地標！超療癒「海洋風遊客中心」　還能逛免稅商店

南韓外長明訪中！將與王毅談「習近平訪韓」　時值美日韓國安會議

7樓鄰居狂嫌有噪音　妹子傻：我住5樓欸！內行曝1招...秒洗刷冤屈

經濟逐漸復甦！　勞動基金截至2月大賺927.9億、收益率達2.08%

上空尬2比基尼妹！穿小丁逛百貨　本尊嗨喊：第1次到屏東就上爆廢

國際熱門新聞

南韓爆恐怖邪教　女信徒多人運動產子

專家：男性精子數量2045年恐降至0

蘇伊士運河恢復通行　全球只有「俄羅斯不爽」

BBC駐北京記者調往台灣：受到威脅趨烈

麥克雞塊「4種形狀」暗藏巧思曝光

法第三波疫情爆發　馬克宏：全國再次封城

AZ疫苗安全性　歐盟調查結果出爐

美股科技股帶動漲！台積電ADR漲收2.79％

義海軍上校　出賣北約機密給俄國

繼承最多愛馬仕的富2代是她！超強背景曝

烏俄邊界情勢緊繃　美參聯主席與兩國最高將領通話

英國研究：適量喝酒可降低罹患白內障風險

紐約非裔暴踹亞裔婦！19年前弒母入獄剛獲釋1年

1夜被叫醒8次！俄反對派稱遭不人道待遇怒絕食

更多熱門

相關新聞

聯合國安理會召開會議　緬甸宣布停火30日

聯合國安理會召開會議　緬甸宣布停火30日

聯合國安全理事會31日針對緬甸軍事政變後的國家亂況進行會議的同時，緬甸軍政府宣布「停火」，但仍會持續針對所有干擾政府與政權安全的行為進行回應。

印尼警察總部爆槍響　傳1女闖入

印尼警察總部爆槍響　傳1女闖入

繼承最多愛馬仕的富2代是她！超強背景曝

繼承最多愛馬仕的富2代是她！超強背景曝

泰國示威擋王后車隊　學運5人恐坐牢16年

泰國示威擋王后車隊　學運5人恐坐牢16年

印尼波音737空難！尋獲座艙語音紀錄器

印尼波音737空難！尋獲座艙語音紀錄器

關鍵字：

東南亞要聞緬甸政變示威血腥鎮壓軍方聯合國安理會伯格納

讀者迴響

熱門新聞

樂團主唱過世　粉專「證實死訊」：從愛河撈起

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

愛馬仕姐進化史！吸光前夫3千萬財產　從無業女變貴婦

小甜甜秀性感6月大肚照

邵雨薇公開情侶對話　吳慷仁吃醋反應閃瞎了

福華飯店櫃台一夕變50億富豪　賓利、保時捷8名車曝光

影／2秒撞飛恐怖瞬間曝！救護員意識到來不及

謎路人主唱「衣服摺好留岸上」陳屍愛河！

福原愛爆異常出血想求醫…被江宏傑阻止

福原愛聘好律師「開始離婚協議」！

Albee出局《飢餓遊戲》！

角頭告別式今舉行　喪禮耗資2000萬5000人送行

被女友剪掉命根子　彰化男僅剩1.5公分

氣小姑遺產　長媳摔祖先牌位洩憤

饗食天堂超值餐券　東森購物台限時開賣

更多

最夯影音

更多
問巧克力6折！女董事扯店員名牌　嗆「我全身愛馬仕」跟消保官不錯

問巧克力6折！女董事扯店員名牌　嗆「我全身愛馬仕」跟消保官不錯
問巧克力6折店員忙結帳沒回！　女董事長扯名牌嗆：我全身愛馬仕

問巧克力6折店員忙結帳沒回！　女董事長扯名牌嗆：我全身愛馬仕

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

「全身愛馬仕」女董嗆聲！反遭肉搜　 媽哽咽代道歉：女兒本性很善良

「全身愛馬仕」女董嗆聲！反遭肉搜　 媽哽咽代道歉：女兒本性很善良

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面