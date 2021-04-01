南韓外長明訪中！將與王毅談「習近平訪韓」　時值美日韓國安會議

▲南韓外交部長鄭義溶。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部昨（3月31日）日在聲明中表示，外交部長鄭義溶受到中方邀請，將於明（4月2日）日啟程飛往中國福建省廈門，並準備於隔（3）日與中國外交部長王毅進行韓中外長會談，預計將針對韓半島（朝鮮半島）等國際情勢合作進行意見交換，由於時值美日韓國安高層會議，此次南韓外長訪中時機點格外敏感。

根據韓媒《News1》報導，韓中兩國外長將於3日共用午餐的同時舉行會談，之後將不另行舉辦共同記者會，會談結果改由兩國當局各自發佈新聞稿的方式取代，為繼3月17日韓美外長會談、3月25日韓俄外長會談後，格外受到矚目的會談。

針對近期北韓（朝鮮）各種軍事動向不斷，除了試射巡弋飛彈、彈道飛彈，寧邊核設施也被偵測到異常舉動，且新浦造船廠疑似正準備新造核潛艦下水儀式，對此韓中兩國外長將交換、分享各自的意見。另外，針對中國國家主席是否於今年內訪韓，也將會是此次會談的議題之一。

報導指出，如今美中兩大國之間的競爭與矛盾加深，加上鄭義溶訪中的同時與美日韓國安高層華府會議「撞期」，因此備受關注，加上美國勢力試圖重返東北亞、拜登就任後欲與南韓、日本恢復同盟關係，甚至召開美日印澳「四方安全對話」（QUAD），試圖拉攏亞洲各國牽制中國，因此如今中國外交當局邀請南韓外長訪中，也被視為是對美的「反制」，企圖突破美國設下的反中陣線。

►美日韓國安高層三方會談4／2登場！ 聚焦朝鮮半島和平及新冠疫情

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事