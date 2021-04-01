　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓疫情又失控增551例！今開放75歲↑「一般民眾」打輝瑞疫苗

▲▼南韓1日起開放年滿75歲以上高齡者接種新冠疫苗。（圖／路透社）

▲南韓1日起開放年滿75歲以上高齡者接種新冠疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓從2月26日起開放接種新冠疫苗，至今已有近89萬人完成一、二次接種，然而每日新增病例數似乎無減緩趨向、甚至不減反增，連續兩天來到500多人規模，當局研判與氣溫回暖造成的人潮大規模移動有關。另外，南韓從今（1）日起開放一般民眾施打新冠疫苗，年滿75歲以上的350萬8975名高齡者將接種輝瑞疫苗。

根據《韓聯社》報導，截至1日0時為止，南韓今（1）日上午9時30分共通報551起新增病例，其中537例為境內感染、14例為境外移入，同時新增4例死亡。目前南韓共累計10萬3639例確診、1735例死亡。疫情主要仍集中在首都圈，首爾新增197例、京畿道新增125例、仁川新增20例。

報導指出，南韓境內46處全國預防接種中心從1日上午9時起開放75歲以上高齡者接種新冠疫苗，各級地方政府規劃月底前在各市、郡、區至少設立一間以上的預防接種中心，並為高齡者安排交通，以便居住於偏鄉、郊區者前往接種，而若是身心障礙者、或不便外出者，政府也將安排專員前往住處進行接種。

根據調查，350萬8975名年滿75歲高齡者中，有204萬1865人表示願意接受接種疫苗，佔總體比率達86.1%。

►高中少年遭馬桶刷「插肛門」！男同學拖廁所逼看手淫 精尿噴滿臉

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
快訊／加州爆大規模槍擊！至少4死　兒童倒地亡
iOS 14.5更新Siri大進化！　還有3大實用功能
彰銀拗客戶10萬「不可思議」　同業：客戶走出大門可不理會
清心福全氣爆影片曝！　「砰」一聲3層樓玻璃全碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美國加州爆大規模槍擊　至少4死2傷

南韓外長明訪中！將與王毅談「習近平訪韓」　時值美日韓國安會議

日本將沉沒？最新防災預測「富士山恐噴發」...2小時癱瘓東京

南韓疫情又失控增551例！今開放75歲↑「一般民眾」打輝瑞疫苗

YouTuber就是想紅！假扮銀行搶匪…警直接拔槍　超慘下場曝光

漢堡王卡在蘇伊士運河！「惡搞長賜號」悲劇了　埃及人氣炸拒吃

希臘1女接種AZ疫苗…20分鐘後死在公園！　疑「嚴重血栓」釀猝死

更大規模「血光之災」等著緬甸！安理會示警：軍方將展開大屠殺

美貿易報告　關切萊豬原產地公告暗示食安疑慮

嗨玩飛行特技下秒變悲劇！恐怖墜機畫面曝　眾人目睹2飛行員慘死

問巧克力6折！女董事扯店員名牌　嗆「我全身愛馬仕」跟消保官不錯

問巧克力6折店員忙結帳沒回！　女董事長扯名牌嗆：我全身愛馬仕

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

「全身愛馬仕」女董嗆聲！反遭肉搜　 媽哽咽代道歉：女兒本性很善良

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

欠110萬早清償！銀行隔21年討債　 他秀塵封收條打臉：好險留著

比莉不敢找第二春全因「周湯豪很機車」　讚林柏宏胸肌「超猛」...他：下半身也沒穿！

80公分已懷孕綠鬣蜥試圖拉開門　欲闖民宅...民眾返家嚇傻急通報

顧客用「自取優惠」下單省餐費　老闆撤單被評1星反嗆：貪便宜

鳳梨鼠薯上《國光》差點噎死XD　傳授把妹3關鍵「帥、錢、大支」

快訊／美國加州爆大規模槍擊　至少4死2傷

南韓外長明訪中！將與王毅談「習近平訪韓」　時值美日韓國安會議

日本將沉沒？最新防災預測「富士山恐噴發」...2小時癱瘓東京

南韓疫情又失控增551例！今開放75歲↑「一般民眾」打輝瑞疫苗

YouTuber就是想紅！假扮銀行搶匪…警直接拔槍　超慘下場曝光

漢堡王卡在蘇伊士運河！「惡搞長賜號」悲劇了　埃及人氣炸拒吃

希臘1女接種AZ疫苗…20分鐘後死在公園！　疑「嚴重血栓」釀猝死

更大規模「血光之災」等著緬甸！安理會示警：軍方將展開大屠殺

美貿易報告　關切萊豬原產地公告暗示食安疑慮

嗨玩飛行特技下秒變悲劇！恐怖墜機畫面曝　眾人目睹2飛行員慘死

金門機場又暫停起降！旅客大爆走…航警盾牌阻擋遭罵：當我暴民？

快訊／美國加州爆大規模槍擊　至少4死2傷

汪東城突公開認愛！　親密吻照曝光「一輩子陪妳到老」網瘋猜真相

「9道配菜」想消滅哪樣？它狂被點名　意外釣出一堆超好養的人

終於簽了！林德10年3.41億長留大都會　成游擊手最大約

店貓大熱天自帶「白色發熱衣」上班　厭世坐門口笑翻路人：好貼身

小琉球最新地標！超療癒「海洋風遊客中心」　還能逛免稅商店

南韓外長明訪中！將與王毅談「習近平訪韓」　時值美日韓國安會議

7樓鄰居狂嫌有噪音　妹子傻：我住5樓欸！內行曝1招...秒洗刷冤屈

經濟逐漸復甦！　勞動基金截至2月大賺927.9億、收益率達2.08%

惡霸犬忘情啃超粗棒狀潔牙玩具 網全歪樓喊「姊夫」笑瘋：覺得痛

國際熱門新聞

南韓爆恐怖邪教　女信徒多人運動產子

專家：男性精子數量2045年恐降至0

蘇伊士運河恢復通行　全球只有「俄羅斯不爽」

BBC駐北京記者調往台灣：受到威脅趨烈

麥克雞塊「4種形狀」暗藏巧思曝光

法第三波疫情爆發　馬克宏：全國再次封城

AZ疫苗安全性　歐盟調查結果出爐

美股科技股帶動漲！台積電ADR漲收2.79％

義海軍上校　出賣北約機密給俄國

繼承最多愛馬仕的富2代是她！超強背景曝

烏俄邊界情勢緊繃　美參聯主席與兩國最高將領通話

英國研究：適量喝酒可降低罹患白內障風險

紐約非裔暴踹亞裔婦！19年前弒母入獄剛獲釋1年

1夜被叫醒8次！俄反對派稱遭不人道待遇怒絕食

更多熱門

相關新聞

陸接種新冠疫苗1.14億　北京大興區初步建立免疫屏障

陸接種新冠疫苗1.14億　北京大興區初步建立免疫屏障

大陸國家衛健委啟動新冠疫苗接種「日報制」一個星期後，截至3月30日，大陸接種新冠疫苗數量達到1.14億劑次。從增幅來看，每天比前一天增加300萬至400萬劑次，峰值是增加600萬劑次左右。目前，北京大興區新冠疫苗接種覆蓋率達80%，邵一鳴稱，這意味該區初步建立了新冠免疫屏障，「這個地方不可能有新冠病毒的流行了。」

希臘1女接種AZ疫苗　20分鐘後死在公園

希臘1女接種AZ疫苗　20分鐘後死在公園

機場作業流程繁複！帛琉團賣不好

機場作業流程繁複！帛琉團賣不好

雲南瑞麗新增6+23最小才5歲　4邊境縣市全面打疫苗

雲南瑞麗新增6+23最小才5歲　4邊境縣市全面打疫苗

法第三波疫情爆發　馬克宏：全國再次封城

法第三波疫情爆發　馬克宏：全國再次封城

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎新冠疫苗輝瑞75歲一般民眾

讀者迴響

熱門新聞

樂團主唱過世　粉專「證實死訊」：從愛河撈起

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

愛馬仕姐進化史！吸光前夫3千萬財產　從無業女變貴婦

小甜甜秀性感6月大肚照

邵雨薇公開情侶對話　吳慷仁吃醋反應閃瞎了

福華飯店櫃台一夕變50億富豪　賓利、保時捷8名車曝光

影／2秒撞飛恐怖瞬間曝！救護員意識到來不及

謎路人主唱「衣服摺好留岸上」陳屍愛河！

福原愛爆異常出血想求醫…被江宏傑阻止

福原愛聘好律師「開始離婚協議」！

Albee出局《飢餓遊戲》！

角頭告別式今舉行　喪禮耗資2000萬5000人送行

被女友剪掉命根子　彰化男僅剩1.5公分

氣小姑遺產　長媳摔祖先牌位洩憤

饗食天堂超值餐券　東森購物台限時開賣

更多

最夯影音

更多
問巧克力6折！女董事扯店員名牌　嗆「我全身愛馬仕」跟消保官不錯

問巧克力6折！女董事扯店員名牌　嗆「我全身愛馬仕」跟消保官不錯
問巧克力6折店員忙結帳沒回！　女董事長扯名牌嗆：我全身愛馬仕

問巧克力6折店員忙結帳沒回！　女董事長扯名牌嗆：我全身愛馬仕

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

「全身愛馬仕」女董嗆聲！反遭肉搜　 媽哽咽代道歉：女兒本性很善良

「全身愛馬仕」女董嗆聲！反遭肉搜　 媽哽咽代道歉：女兒本性很善良

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

吃花雕雞麵昏睡「醒來命根沒了」 彰化女疑男友出軌剪斷冲馬桶

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面