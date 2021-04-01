南韓疫情又失控增551例！今開放75歲↑「一般民眾」打輝瑞疫苗

▲南韓1日起開放年滿75歲以上高齡者接種新冠疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓從2月26日起開放接種新冠疫苗，至今已有近89萬人完成一、二次接種，然而每日新增病例數似乎無減緩趨向、甚至不減反增，連續兩天來到500多人規模，當局研判與氣溫回暖造成的人潮大規模移動有關。另外，南韓從今（1）日起開放一般民眾施打新冠疫苗，年滿75歲以上的350萬8975名高齡者將接種輝瑞疫苗。

根據《韓聯社》報導，截至1日0時為止，南韓今（1）日上午9時30分共通報551起新增病例，其中537例為境內感染、14例為境外移入，同時新增4例死亡。目前南韓共累計10萬3639例確診、1735例死亡。疫情主要仍集中在首都圈，首爾新增197例、京畿道新增125例、仁川新增20例。

報導指出，南韓境內46處全國預防接種中心從1日上午9時起開放75歲以上高齡者接種新冠疫苗，各級地方政府規劃月底前在各市、郡、區至少設立一間以上的預防接種中心，並為高齡者安排交通，以便居住於偏鄉、郊區者前往接種，而若是身心障礙者、或不便外出者，政府也將安排專員前往住處進行接種。

根據調查，350萬8975名年滿75歲高齡者中，有204萬1865人表示願意接受接種疫苗，佔總體比率達86.1%。

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