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DNA連驗5次結果出爐！3歲餓死萌娃「親媽」再否認調包：我沒生她

▲▼節目公開女嬰生前相片，網友留言感到惋惜。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

▲3歲女童餓死，石姓女子不斷頑強否認自己是女童生母。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓慶尚北道龜尾市年僅3歲的女童慘遭22歲的「母親」金姓女子（實為胞姊）獨棄公寓餓死，被發現時屍體已呈腐爛狀態，其原被外界認為是「外婆」的生母48歲石姓女子，則在經過3次DNA檢驗後不斷向警方否認生下女童，檢方另外進行DNA檢驗，結果依然顯示石女才是女童生母。

根據韓媒《韓聯社》、《Money Today》報導，由於石女不斷否認在大女兒金女生下女嬰後進行調包、以及自己誕下女兒的事實，之後連續3次申請進行DNA檢驗，因此警方委託國立科學搜查研究院進行共4次的DNA篩檢，結果皆顯示石女為死亡女童的生母。

在事件移交給檢方調查後，檢方委託大檢察廳的轄下機關科學搜查部另外進行第5次的檢驗，以死亡女童、石女、金女、金女24歲的前夫洪某進行比對樣本，結果依然顯示石女才是死亡女童的生母，在前面3次檢驗後對警方矢口否認生下女童的石女，此次恐怕更是百口莫辯，因為數次以來的篩檢結果誤差值已趨於零。

報導指出，在先前3次的篩檢中，石女不斷表示，若結果出爐後依然顯示自己才是生母，將會承認死亡女同事是自己的親生女兒；沒想到真正結果出爐後，卻依然表示「無可置信」。

對此，預計檢方將會加快速度展開搜索與調查，以求釐清整起事件的謎團、以及調查出金女與前夫洪某之間所生的女兒行蹤；不過由於石女不斷頑強否認，因此在釐清案情尚恐得再耗上不少時間。

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