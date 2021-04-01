1500萬劑嬌生疫苗全報廢　聯邦政府：純屬「人為疏忽」

▲嬌生疫苗3月於美國正式施打，也在近日被世界衛生組織批准。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國於3月初正式開放施打嬌生公司（Johnson & Johnson）研發的新冠疫苗，希望引起全民接種疫苗運動，並停止疫情繼續擴散。巴爾的摩（Baltimore）一間嬌生疫苗製造廠近日卻傳出員工疏忽，導致逾1500萬劑疫苗無法使用，生產線強制停擺，嬌生名譽也大受打擊。

據《紐約時報》31日報導，事發工廠屬生技公司Emergent Biosolution，同時生產嬌生疫苗與英國AZ疫苗。美國食品及藥物管理局目前已停止製造與運輸嬌生疫苗，並展開調查。聯邦官員也表示，此失誤純屬人為疏忽，不影響已施打嬌生疫苗，及發放中的荷蘭製嬌生疫苗。

嬌生公司31日發出聲明，「我們在質量控制流程中發現一批不符合標準的原料藥」，這批產品並未進入裝罐運出階段，今後將派遣生產與質量控制專家親自監督生產流程。

這起失誤對嬌生信譽有極大傷害，先前建立「一劑」高效免疫形象大受打擊。知情人士表示，在質量控制得到核准前，下個月預計發放的數千萬劑巴爾的摩製嬌生疫苗可能都有問題。

聯邦政府強調，即使嬌生疫苗暫停使用，美國仍有足夠劑量達到拜登早前的承諾，要在5月底提供足夠疫苗給美國所有成年民眾。

▼美國政府現正積極推動全民接種疫苗運動，望能盡快停止疫情散播。（圖／路透）