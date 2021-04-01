漢堡王卡在蘇伊士運河！「惡搞長賜號」悲劇了　埃及人氣炸拒吃

▲ 特大號漢堡王雙層華堡卡在蘇伊士運河。（圖／翻攝自IG／@burgerking_chile）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡死蘇伊士運河，激發全球網友製作各種迷因（meme），為這場事故增添笑料，但對損失龐大的埃及人來說，也許就不這麼幽默了。智利漢堡王便利用這次事件，製作漢堡卡在運河內的梗圖，跟上風潮宣傳，意外點燃埃及人怒火，發起大規模抵制行動。

智利漢堡王官方IG帳號3月27日發出一張照片，其中以招牌雙層華堡（Double Whopper）取代打橫的長賜號，卡在運河河道上。文中則強調，沒有任何渠道是漢堡王外送服務過不去的，「就算是超大雙層華堡也不會」。漢堡王全球行銷長馬恰多（Fernando Machado）更在推特分享這則貼文，大讚這是「來自智利漢堡王的好文」，還配上一個笑臉符號。

然而，許多埃及人根本笑不出來。網友Sameh Al-Rifai就在推特上表示，「智利漢堡王利用這艘船高掛全球趨勢，宣稱他們的漢堡跟卡在蘇伊士運河的船一樣大。」其他人也稱這則廣告「很不禮貌」，並呼籲民眾拒買漢堡王產品。

抵制漢堡王的關鍵字（#BoycottBurgerKing）在推特上已有千人響應，網友Muhammad Shaalan表示，「呼籲所有可敬的埃及人、阿拉伯弟兄及熱愛埃及的人，請抵制漢堡王」；社運人士Muhammad Rashid也指責，「撇開這家餐廳，嘲笑別人面臨的危機是一種心理問題」。

蘇伊士運河擱淺6天，造成這條掌握世界經濟命脈的水路斷航，衝擊全球供應鏈，對埃及來說相當煎熬，且損失恐怕高達10億美元（約新台幣288億元）。不過也有網友表示，漢堡王的廣告沒有任何問題，認為他們跟上時事的做法相當聰明。截至台灣時間1日上午10時為止，智利漢堡王並未刪除這則貼文。

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