嗨玩飛行特技下秒變悲劇！恐怖墜機畫面曝　眾人目睹2飛行員慘死

▲墨西哥一場海上家庭派對中，2名輕型飛機的飛行員在特技表演時不慎墜海身亡。（圖／翻攝自YouTube／VESA Channel）

記者張寧倢／編譯

墨西哥坎昆（Cancun）是加勒比海岸著名的度假勝地，日前有一對夫妻選在這裡舉辦家庭派對，並雇來1架輕型飛機以飛行特技的橋段，向家人揭露胎兒性別，卻沒想到飛機竟然在眾人歡呼之下，突然墜海，機上2名飛行員不幸喪生。

根據《鏡報》報導，這起悲劇發生在30日下午3時許，一對夫妻邀請親友參加水上家庭派對，慶祝懷孕的同時，也請「Xomex」飛行公司負責安排一段高空飛行特技的表演橋段，來揭露肚中胎兒的性別。當時1架輕型飛機正在進行表演，後方還掛著一張牌子寫著孩子性別，眾人看了欣喜歡呼道，「是個女孩！」還有人開玩笑說，「只要飛機不要撞到我們就好。」

不料，話才剛說完，這架飛機似乎失去控制，飛行高度逐漸降低，最後直接朝下墜入海中，消失在所有人的視線裡，許多人見狀不禁驚聲尖叫。現場影片拍攝者更不敢置信地說，「這不可能是真的。」根據墨國媒體指出，機組人員大約在2到4人之間，飛機失事後海軍立刻進行搜索，並在水中找到了飛行員與副駕駛，其中一人在救援過程中死亡，另一人則在上岸急救後被宣布死亡。墨西哥當局正在調查墜機原因。

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