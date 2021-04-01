整理二手毛衣掉出119萬現金　人妻「1舉動」獲驚喜結局

What would you do if you found $42,000? Our new store associate Andrea was in that predicament two weeks ago when she... 由 Goodwill Industries of Central Oklahoma 發佈於 2021年3月26日 星期五

記者黃翊婷／綜合報導

美國女子萊辛（Andrea Lessing）在奧克拉荷馬州一間慈善機構工作，日前她在整理二手衣時，發現兩件毛衣中間看起來有點奇怪，上前翻看，竟然是一疊4萬2000美元（約新台幣119萬元）的鈔票，但她沒有起貪念，而是馬上通報主管協助處理，最後獲得失主回饋1000美元，讓她有錢可以幫女兒舉辦慶生會。

根據《CNN》報導，萊辛事後回憶，當初在整理衣服時，發現收到的兩件二手毛衣中間怪怪的，好像夾著一本書或什麼東西，好奇掀開毛衣一看，竟然是一疊多達4萬2000美元的鈔票，「起初我還以為是假的，畢竟我們收受捐款都是5美元、20美元這樣的數目，這還是我這輩子第一次看到這麼多錢。」

▲萊辛在整理二手衣物時發現一疊鈔票。（示意圖／unsplash，與本文當事人無關）

萊辛看到錢的當下立即通報主管，經過機構工作人員的努力，總算從捐贈衣服的資料中找到失主的聯絡方式，並成功歸還這筆錢。萊辛謙虛表示，她身為母親，做出的每一個決定都有可能影響現年6歲的女兒，「我希望她知道，善良、正直和誠實可以為生活帶來許多機會。」

而萊辛的善舉最後也獲得很棒的回報，失主感謝她的誠實以及熱心，慷慨送出1000美元（約新台幣2萬8000元），希望減輕她的生活負擔。

「我從來沒有期望獲得報酬。」萊辛坦言，很高興自己做出正確的決定和對的事情，這份意外的禮物也讓她有餘力可以幫女兒舉辦一場慶生會，「我相信，只要做好份內工作，該是我的就會是我的，如此而已。」