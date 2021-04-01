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聯合國安理會召開會議　緬甸宣布停火30日「干擾政府者除外」

▲▼緬甸日前慶祝軍人節，同時在街上血腥鎮壓示威民眾。（圖／路透）

▲緬甸日前慶祝軍人節，同時在街上血腥鎮壓示威民眾。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

聯合國安全理事會31日針對緬甸軍事政變後的國家亂況進行會議的同時，緬甸軍政府宣布「停火」，但仍會持續針對所有干擾政府與政權安全的行為進行回應。

緬甸軍政府透過國營電視台「MRTV」發布停火聲明，對象明顯是針對少數民族各自組成的反叛軍。這些反叛軍包括東北的克欽邦，以及南邊的克倫邦，對軍政府在大都市市中心鎮壓抗議民眾的力量造成分散，甚至有些難以招架。

CNN報導，該項聲明呼籲這些少數民族武裝團體若能「保持和平」，軍政府就會自4月1日起至同月30日止，暫停對所在地區的空襲等軍事行動；然而不在和平停火聲明中的人，軍政府指出，是那些「干擾」政府安全性的人。

▲▼緬甸示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸示威持續。（圖／達志影像／美聯社）

過去兩個月，緬甸全國各地的抗議民眾紛紛湧上街頭發出憤怒之聲，要求政變的軍政府下台，並交還實質領袖翁山蘇姬。軍政府派出的軍警回應隨著時間過去變得愈加血腥，當前至少520人遭到軍方射殺身亡，更有小販被軍警射傷後拖至路上澆油放火直至化成焦骨，以殺雞儆猴。

▲▼緬甸男中槍後遭「丟火堆」燒成白骨。（圖／翻攝自今日緬甸）

▲緬甸小販中槍後遭「丟火堆」燒成焦骨。（圖／翻攝自今日緬甸）

聯合國安全理事會針對緬甸情況召開會議，聯合國緬甸事務特使伯格納（Christine Schraner Burgener）警告，緬甸的一場大規模流血鎮壓即將來臨，她在一場非正式的會議上呼籲，國際社會應該趁早介入，「回顧過去10年，歷史將會如何評斷這樣的無所作為？我希望你們可以趁還有時間避免最快的結果發生前，盡早採取行動。」

緬甸駐聯合國大使覺莫吞（Kyaw Moe Tun）在一封致聯合國秘書長的信中強調，緬甸國民的性命安全懸於一線，事不宜遲應該馬上行動。

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