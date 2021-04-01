紐約非裔大個暴踹亞裔婦！　19年前「家中弒母」才假釋1年又犯罪

WANTED in connection to an assault. On Monday, March 29th at 11:40 AM, at 360 West 43rd St, a female, 65, was approached by an unidentified male who punched and kicked her about the body and made anti-Asian statements. Have Info? Call or DM1-800-577-TIPS. Up to $2500 reward. pic.twitter.com/6gb5NDCZCA — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 30, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約29日一名65歲亞裔婦人走在路上，無端遭到一名非裔男子踹倒後往頭部猛踩，還被譙「X妳X的，妳不屬於這裡。」紐約警方31日循線逮捕到該名男性，發現他是一名假釋出獄的謀殺犯，近20年前曾犯下弒母罪刑。

▲▼紐約市警方公布艾略特的照片（圖／翻攝自推特「NYPD Crime Stoppers」）

根據美聯社報導，警方指出該名非裔嫌疑犯為38歲的艾略特（Brandon Elliot），他就是美東時間周一（29日）在時代廣場上踹倒亞裔婦人的嫌疑犯。警方表示，事發確切地點在一棟公寓大樓門口，兩名在大廳的工作人員目擊整起事件，卻無人介入也不打算報警；對此，工會代表辯稱工作人員之所以等到嫌犯離開再跑出去攔下一輛巡邏中警車的原因，是看見嫌犯手上有刀。

警方在美東時間周三（31日）逮捕艾略特後，以仇恨犯罪、企圖作仇恨襲擊、企圖襲擊與襲擊等罪名，將艾略特起訴。報導指出，尚不清楚艾略特是否有請到律師能代表發言，他在當天將以視訊方式被起訴。

Here’s another angle of the 65-year-old Asian American woman (Filipino) repeatedly kicked in her head in Hell’s Kitchen yesterday. Witness says a man chased down the assailant to confront him but the perpetrator pulled a knife. @NYPDHateCrimes is investigating. #StopAsianHate pic.twitter.com/g72QiDXlG1 — CeFaan Kim (@CeFaanKim) March 30, 2021

曼哈頓區檢察官凡斯二世（Cyrus Vance Jr.）表示，檢方會尋求審判期間不得交保，並將重刑期，最高面臨25年。警方指出受害婦人為凱利（Vilma Kari），她的女兒則告訴《紐約時報》記者，母親自數十年前就已從菲律賓移民至美國定居。

艾略特事實上是一個窮凶惡極的慣犯，2000年曾因犯下搶劫罪被捕，2002年當他只有19歲時，在紐約布朗克斯（Bronx）區的家中，持廚房刀捅死42歲母親，被控謀殺罪入獄15年至終身監禁。

艾略特在2019年11月時獲准假釋出獄，而且終身都必須接受假釋官回訪，在此之前假釋委員會則是兩度拒絕他的假釋申請。凱利在被攻擊後傷勢嚴重，送醫發現盤骨骨折，治療後已於30日出院。