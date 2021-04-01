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英國研究：適量喝酒可降低罹患白內障23％機率　紅酒效果特別好

▲紅酒,乾杯,約會,情侶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲英國研究顯示，「適量」攝取酒精有助於降低罹患白內障風險。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一項最新研究發現，一周喝14個酒精單位或以下的人，罹患白內障的機率會較其他人低，喝葡萄酒尤其有效，比啤酒或烈酒效果都還要好。

根據英國《衛報》引述研究人員指出，喝葡萄酒的效果優於啤酒或烈酒，主因是因在葡萄酒中發現抗氧化劑，此成分有助於解釋適度飲酒者，在動白內障手術上的風險能比其他人減少23％。

英國生物樣本庫（UK Biobank）和Epic-Norfolk長期對人類健康進行研究，研究計畫規模橫跨數十年，旨在研究人類遺傳和環境因素包括營養、生活方式和藥物等，對疾病發展的影響。

報導中指出的研究由倫敦穆爾菲爾德眼科醫院（Moorfields eye hospital）及倫敦大學學院（University College London）眼科研究所共同合作，透過英國生物樣本庫的大量資料分析，針對49萬2549名受試者的醫療情況，以及進食和生活方式進行研究。

研究結果發現，每周飲酒量等於或低於政府建議的14個酒精單位的人，需要做白內障手術的機率較低，其中飲用葡萄酒的人又比飲用啤酒或烈酒的人，更不容易罹患白內障，風險約低上14％。Epic-Norfolk的研究則指出，一周至少5天喝紅酒的人，需要移除白內障的風險比不飲酒的人還要低上23％。

研究報告第一作者夏倫蔡（Sharon Chua）博士指出，研究結果顯示飲用葡萄酒的人擁有罹患白內障較低的風險，可能表明多酚抗氧化劑有保護作用，而這類成分在紅酒中尤其豐富。

主導研究的博士卡瓦哈（Anthony Khawaja）補充，有證據顯示，透過攝取更多的酒精，有機會進一步降低未來必須接受白內障手術的機率，不過攝取的酒精量仍必須控制在政府規定的建議之下。

患有白內障的人，眼部會出現混濁情況，是眼睛晶狀體中形成的斑塊，導致視力受損或失明，主要好發於老年人身上。英國統計，目前國內每年約有45萬例白內障摘除手術。

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