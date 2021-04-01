法國第三波疫情「日增近4萬例」　總統馬克宏：全國再次封城





▲法國總統馬克宏宣布擴大軟性封城範圍至全國各地，宵禁也會繼續實施。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎31日專電

面對2019冠狀病毒疾病（Covid-19）第三波疫情居高不下，法國總統馬克宏在今晚電視談話中宣布，法國全國將進入封城，並持續4週。大學以外的各級學校也將關閉，改為線上授課。

馬克宏（Emmanuel Macron）今晚在總統府艾里賽宮（Élysée）的演說中企圖動之以情，呼籲民眾再更努力一些，以「保護病人與孩童」。

馬克宏強調英國變種的威力，並表示「再也沒有地區能置身事外」。因此，原本3月18日起19個紅色警戒省份的軟性封城，將從4月3日晚間開始擴及至全國各地，並將持續4週。若沒有必要原因，不得離家超過方圓10公里。晚上7時到早上6時的宵禁將持續。

不過馬克宏也表示，將給法國人這個週末的時間移動到想要到的地區進行封城；換言之，本週末復活節（Pâques）將容許法國人跨區移動或從外地回國。

托兒所、小學、國高中也將從下週開始關閉至4月10日為止，並將回到線上教學。接著4月12日起兩週則是學校春假。

馬克宏表示，若家長需要照顧小孩而無法遠距工作，也可以領取部分失業補助。

加速疫苗施打為接下來的重要政策，馬克宏在演說中強調：「施打、施打、施打，不要停」。自4月16日起，60歲以上長者都可以接種疫苗，50歲以上民眾則預計自5月15日起開放。馬克宏希望所有法國人都從6月中開始陸續接種。

馬克宏在演說中坦言過去抗疫「有犯過錯誤」，但對於一月底不封城的策略，總統則表示「做的很對」。他說：「我們讓成千上萬名勞工在疫情不失控的情況下喘口氣」，並補充是因為「相信法國人的責任感」，這個決定「絕不是賭注」。