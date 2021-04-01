備胎關係？癡迷於「曖昧長跑」星座Top 4

▲有些人對於那種捉摸不定、四處擴散愛意的氛圍，很是想享受。（圖／pixabay）



生活中心／綜合報導

「友達以上，戀人未滿」這種曖昧關係，給人一種朦朧美，但有些人卻為了曖昧太久沒有答案而苦惱，《科技紫微網》整理出，以下4種星座的人，很享受這種感覺，而且癡迷於「曖昧長跑」。

射手座

備胎頗多，習慣搞曖昧

射手座個性爽朗灑脫，善於交際，身邊異性緣不錯，儘管身還有伴侶，仍不乏曖昧對象，特別喜歡那種說不清、道不明的情感關係，對於欲言又止的情感，很是享受。即使有了對象還魅力四射，會讓你優越感滿滿。

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雙魚座

追求朦朧美，喜歡搞曖昧



雙魚追求如夢似幻的浪漫愛情，曖昧不明、充滿朦朧美的情感關係，容易讓他們一不小心就沉浸其中，尤其是單身狀態，那種喜歡不敢直說，不喜歡不想拒絕的感覺，會讓你不知不覺愛上這種曖昧不明的感覺。

天秤座

邊走邊看，不懂拒絕



天秤座交際廣泛，朋友遍布天下。你喜歡的對象或許很多，讓你有點傻傻分不清，誰才是真愛。在外人眼裡，你是在搞曖昧，實際上你是想在茫茫人海中，尋覓良緣，不想錯過任何一個可能的機會，不斷邊走邊看，不急於確定一段關係。

巨蟹座

不敢表白，享受曖昧



巨蟹座親和力十足，時常給周圍的人溫暖，可說是個人見人愛，但有一種狀況例外，就是你在面對喜歡的人的時候，可能因為害怕被拒絕，而不敢表白，只會默默關心付出。曖昧期間，你會嘗試試探對方心意，舉棋不定的狀態，容易讓你陷入一段又一段的曖昧之中，糾纏不清。