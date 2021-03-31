海軍艦長是間諜！義大利上校收16萬　出賣北約機密給俄羅斯

▲義大利國家憲兵「卡賓槍騎兵隊」。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

義大利驚爆間諜案！一名海軍護衛艦艦長，涉嫌非法將北約和義大利軍方的機密文件交付給俄羅斯當局，以換取金錢報酬，已於30日晚間被捕。義大利外交部立刻召見俄國駐義大使，並且宣布驅逐2名涉事的俄國外交人員。

根據路透社報導，這名被捕的海軍艦長軍階為上校，他30日晚間在羅馬與俄國官員會面後，隨即被義大利國家憲兵「卡賓槍騎兵隊」（Carabinieri）逮捕，並被指控涉嫌參與間諜活動，涉犯「與國家安全有關的嚴重罪行」。

義大利警方表示，義大利情報部門在軍方的配合下針對此案進行長期調查，並在檢察官的指揮於，於30日逮捕涉嫌洩密通俄的海軍軍官。

義大利警方尚未正式公布被捕軍官的姓名，但有消息人士透露，該名上校名叫比奧（Walter Biot），並稱他涉嫌收受俄方5000歐元報酬（約新台幣16.7萬），以交換他手上的機密資料。

另據義大利安莎社（Ansa）報導，洩密的文件中包括與北大西洋公約組織（NATO）有關的情報，將為北約其他成員國帶來潛在的安全隱患。義大利外長迪馬尤（Luigi Di Maio）立刻召見俄國大使拉佐夫（Sergey Razov），同時驅逐2名涉案俄方人員；迪馬尤將這起事件形容為「極度嚴重事態」。

俄羅斯媒體引述俄國駐義使館的說法，被驅逐的2名人員確實屬於駐義使館職員，但目前並不清楚當天與義大利軍官見面的官員是否包括其中。俄羅斯國際文傳電訊社則引述一名俄羅斯議員的說法，稱莫斯科當局將對此作出回應。

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