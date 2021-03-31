「重建美好未來」　拜登即將公布57兆基礎建設計畫

▲美國總統拜登即將公布2兆美元基礎建設計畫。（資料照／路透）



文／中央社

美國總統拜登今天將揭櫫一項規模2兆美元（約新台幣57億元）的基礎建設計畫，目的在讓美國凋敝的交通網路現代化，並創造數以百萬計的工作機會，要讓美國勝過中國。

法新社報導，拜登（Joe Biden）今天將在匹茲堡演說，宣布「重建美好未來」（Build Back Better）計畫第一階段的細節，這項計畫將在未來8年進行龐大的投資。

這項計畫將挹注交通建設6200億美元，其中包括翻新長達3萬2000公里的道路和公路，對數以千計的橋樑進行維修，並提高聯邦公共運輸投資金額一倍。

過去曾被川普 （Donald Trump）譏稱「愛睏喬」（Sleepy Joe）的拜登，有意把將這項野心勃勃的基礎建設計畫當成他的重大政策之一。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說：「他認為他的角色是為我們如何投資美國、如何投資美國的勞工、如何投資我們的社區，擘畫出一個宏偉的願景、一個大膽的願景。」

這項基礎建設計畫的資金來源，有部分將來自公司稅調升，從原來的21%提高至28%。

一名資深政府官員在拜登演說前表示：「總統將提出公司稅法的根本改革，以創造就業和刺激投資，並確保大型企業繳納應繳的部分。」

這項計畫也誓言藉由打造50萬座電動車充電站、汰換5萬輛柴油交通車輛，並將美國20%的招牌黃色校車升級為電動車，以「引爆電動車革命」。

這項計畫還希望讓基礎建設更能因應氣候變遷。

由於美國不少的基礎建設大多在1950年代建造，多已破敗凋敝，建造新的道路、新的橋梁，新的鐵道和新的機場，已經成為許多美國人的共同夢想。

但要在兩黨之間建立政治共識，將拜登野心勃勃的計畫付諸實踐，並不容易。

在拜登之前的兩位總統歐巴馬（Barack Obama）和川普也都曾有宏大的計畫，同樣在基礎建設計畫做出令人興奮的承諾，卻都難有進展。

最後往往會回到同樣的核心問題：錢從哪裡來？

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