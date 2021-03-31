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物資匱乏，新冠感染率高　北美納瓦荷族原住民處境堪憂

▲北美原住民目前正遭受新冠疫情的沈重打擊。圖為亞歷桑那州原住民保留區內，一名納瓦荷原住氏在家門外眺望遠方。(圖／達志影像／美聯社)

北美原住民目前正遭受新冠疫情的沈重打擊。圖為亞歷桑那州原住民保留區內，一名納瓦荷原住氏在家門外眺望遠方。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導據

美國「哥倫比亞廣播公司」(CBS)周一(29日)報導，由於擔心生活在納瓦荷原住民(印第安人)保留區(Navajo Nation)內的居民缺乏水、電和食物等基本生活物資，該地區周邊的一些志願者正在自發性的為這裡的人們提供幫助。

報導曝光後，引發美國社會和輿論對於原住民生活狀態的關注。根據報導，納瓦荷印原住民保留區內沒有接入電網，缺乏電力導致原住民在冬天時的取暖成為嚴重問題。

當被問及最希望得到什麼物資時，原住民給出的最常見答案是電鋸，目的是提高原本使用斧頭砍柴的效率。另一方面，許多原住民都面臨飲用水難題。一些家庭被迫每天到一小時路程外的水井，去取僅足夠全家人使用一天的飲用水。

社區糧食站土任裴瑞茲說：「 住在保留區裡的人們，很多時候生活在沒有電力，沒有自來水的環境裡。因此他們很難在疫情中做到殺菌消毒。而且這裡沒有商店，在整個納瓦荷保留區內只有13家商店，其中四分之三是便利高店。」

此外，由於地勢偏遠以及缺乏醫療資源，美國原住民很難及時獲得應有的治療。根據「疾控中心」最新資料顯示，原住氏民的嬰兒死亡率達千分之9.4，是白人嬰兒死亡率的2倍以上。

另一方面，原住民在新冠肺炎疫情中遭受到相比於其他族群更為沈重的打擊。截至目前為止，原住民的新冠病毒感染率是白人的1.7倍，死亡率更是白人的2.4倍。這些資料都遠高於非洲裔、拉丁裔及亞裔。

蓋洛普印第安人醫療中心醫生查爾頓說：「在全美這個地區(納瓦荷原住民保留區)的新冠病毒人均感染率和人均死亡率，即使不是最高，也是最高之一。由於地勢偏遠，住在這裡的人們很難獲得醫療資源，能順利來到這個醫療中心的病人，當然能受到較高水準的治療。但是多數情況下，病人根本沒有辦法過來。這意味著很多時候病人無法及時獲得治療，有時病人在家待了很久，才最終下定決心跋山涉水來到這裡，最後卻發現一切都太晚了。」 

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