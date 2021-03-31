蘇伊士運河恢復通行　全球只有「俄羅斯不爽」原因曝光

▲長賜號脫困，蘇伊士運河恢復暢通，最不爽的卻是俄羅斯。（圖／蘇伊士運河管理局臉書）



記者林彥臣／綜合報導

長賜號貨輪在蘇伊士運河擱淺6天，直到29日才脫困，終於讓全球航運物流恢復暢通，世界各國都因此鬆了一口氣，不過俄羅斯卻是全世界唯一一個，對蘇伊士恢復暢通感到不開心的國家。

根據《 亞太日報》報導，就在很多國家為蘇伊士運河何時通航發愁的時候，俄羅斯官員抓住這一事件開始宣傳「北海航線」（NSR），這是一條通往亞洲的北冰洋航線。

俄羅斯國家核能公司Rosatom負責北海航線開發的官員帕諾夫（Vladimir Panov），日前接受俄羅斯國際文傳電訊社(Interfax)訪問時表示，這一事件表明「歐亞之間的任何一條線路都很脆弱。」

帕諾夫強調，北海航線的開發規避了物流風險，並使全球貿易更具可持續性。

負責北極事務的高級官員科爾楚諾夫(Nikolai Korchunov)也表示，蘇伊士運河事件凸顯出尋找替代該運河航線的必要性，北海航線就是一個很好的選擇，「北海航線的需求在短期和長期內都將增長。除此之外別無他法」。

▲俄羅斯近年積極推動北冰洋航線，蘇伊士運河的堵塞正是最好的宣傳時機。（圖／翻攝自觀察者網）



據美國《商業內幕》（Business Insider）報導，俄羅斯在北海航線上投入了大量資金，這條航線比起從蘇伊士運河往返歐亞相比，縮短了約4000海浬的航程。俄羅斯總統普丁曾在2018年指示，2024年北海航線運輸的貨物要從2017年的1100萬噸增至8000萬噸。

俄羅斯能源部表示，2020年這條航線上的貨物運輸量接近3300萬噸，在蘇伊士運河受阻後，這一數量「有巨大的擴大潛力」，這條航線的通航時間正在繼續擴大，到2020年已經達到9-10個月，氣候變暖為北海航線帶來了更多的交通流量。

不過澳洲迪肯大學（Deakin University）戰略研究講師布坎南（Elizabeth Buchanan）告訴《商業內幕》，雖然北極冰川消融讓人類活動變得更加可行，但北海航線「在商業意義上並不是真正的替代方案」。

布坎南說，北極冰川的不可預測性意味著，相比其他航線而言，通行該航線船隻要繳納的保險費會更昂貴，沿線缺乏港口以及必要的交通連接設施，也使這條航線從商業方面考量不具有競爭力。

《商業內幕》指出，雖然2020年北冰洋航線貨物量達到3300萬噸，可以說已經創下紀錄，但其中貨物運輸量幾乎都集中在西部，歐洲和亞洲之間的運輸也仍然不多。

►契爾氏「白泥面膜」1200→890元