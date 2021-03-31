　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蘇伊士運河恢復通行　全球只有「俄羅斯不爽」原因曝光

▲▼長榮貨輪長賜號擱淺，蘇伊士運河管理局公布救援現場照片。（圖／蘇伊士運河管理局臉書）

▲長賜號脫困，蘇伊士運河恢復暢通，最不爽的卻是俄羅斯。（圖／蘇伊士運河管理局臉書）

記者林彥臣／綜合報導

長賜號貨輪在蘇伊士運河擱淺6天，直到29日才脫困，終於讓全球航運物流恢復暢通，世界各國都因此鬆了一口氣，不過俄羅斯卻是全世界唯一一個，對蘇伊士恢復暢通感到不開心的國家。

根據《 亞太日報》報導，就在很多國家為蘇伊士運河何時通航發愁的時候，俄羅斯官員抓住這一事件開始宣傳「北海航線」（NSR），這是一條通往亞洲的北冰洋航線。

俄羅斯國家核能公司Rosatom負責北海航線開發的官員帕諾夫（Vladimir Panov），日前接受俄羅斯國際文傳電訊社(Interfax)訪問時表示，這一事件表明「歐亞之間的任何一條線路都很脆弱。」

帕諾夫強調，北海航線的開發規避了物流風險，並使全球貿易更具可持續性。

負責北極事務的高級官員科爾楚諾夫(Nikolai Korchunov)也表示，蘇伊士運河事件凸顯出尋找替代該運河航線的必要性，北海航線就是一個很好的選擇，「北海航線的需求在短期和長期內都將增長。除此之外別無他法」。

「海上聯合-2017」中俄海上聯合演習的海域示意圖。（圖／翻攝自觀察者網）

▲俄羅斯近年積極推動北冰洋航線，蘇伊士運河的堵塞正是最好的宣傳時機。（圖／翻攝自觀察者網）

據美國《商業內幕》（Business Insider）報導，俄羅斯在北海航線上投入了大量資金，這條航線比起從蘇伊士運河往返歐亞相比，縮短了約4000海浬的航程。俄羅斯總統普丁曾在2018年指示，2024年北海航線運輸的貨物要從2017年的1100萬噸增至8000萬噸。

俄羅斯能源部表示，2020年這條航線上的貨物運輸量接近3300萬噸，在蘇伊士運河受阻後，這一數量「有巨大的擴大潛力」，這條航線的通航時間正在繼續擴大，到2020年已經達到9-10個月，氣候變暖為北海航線帶來了更多的交通流量。

不過澳洲迪肯大學（Deakin University）戰略研究講師布坎南（Elizabeth Buchanan）告訴《商業內幕》，雖然北極冰川消融讓人類活動變得更加可行，但北海航線「在商業意義上並不是真正的替代方案」。

布坎南說，北極冰川的不可預測性意味著，相比其他航線而言，通行該航線船隻要繳納的保險費會更昂貴，沿線缺乏港口以及必要的交通連接設施，也使這條航線從商業方面考量不具有競爭力。

《商業內幕》指出，雖然2020年北冰洋航線貨物量達到3300萬噸，可以說已經創下紀錄，但其中貨物運輸量幾乎都集中在西部，歐洲和亞洲之間的運輸也仍然不多。

►契爾氏「白泥面膜」1200→890元

ET快訊
楊冪替身花6年整成本尊　消失4年「嫁豪門生子」3歲兒長相驚艷
福原愛爆異常出血想求醫…被江宏傑阻止　友人嘆：夫妻生活到極限
焦恩俊認了6年婚變「和平分開」！　被林千鈺1句話刺到：祝妳快
愛馬仕姐進化史！從無業宅女變超級貴婦　吸光前夫3千萬財產方法

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘇伊士運河恢復通行　全球只有「俄羅斯不爽」原因曝光

物資匱乏，新冠感染率高　北美納瓦荷族原住民處境堪憂

「重建美好未來」　拜登即將公布57兆基礎建設計畫

數百白點環繞於蘇伊士運河出口　日本太空人曝堵塞畫面

福斯汽車改名？《華爾街日報》：愚人節玩笑啦！

「蒙面女」進入雅加達警察總部　現場秒傳槍響…1人倒地

卡住蘇伊士運河近一周　埃及對「長賜號」正式啟動調查

美國務院人權報告：中共對維吾爾人實施種族滅絕

裸女受困下水道20天！只靠一罐薑汁汽水存活　失蹤原因曝警秒調查

12歲弟「自拿鞋帶勒頸」腦死！跟風TikTok昏迷挑戰　慘釀悲劇

Lulu大遲到..黃子佼笑喊：出去！　「露胸道歉」還叫邱澤拉開她上衣XD

神級轉音！哭腔姨歌唱比賽爆紅 深情嘶吼唱法...網讚：靈魂收割機

鳳梨鼠薯墾丁突襲！小嫻自稱 「老婆」　他嚇到超慌「母湯」金剛表情秒變XD

楊丞琳「又美又有男友」姐姐們超羨慕　她急喊：是老公！..張柏芝酸了「好討厭妳」

小貨車國道「近距離逼車」硬切　搖晃險翻神拉回！後車嚇飆髒話

鼻環妹做手術把舌頭切成兩半！　靈活「用舌鼓掌」夾棉花棒當舉重

蘇伊士運河通了！長賜號脫困成功　400艘貨輪拚3.5天內「全數通過」

顧客用「自取優惠」下單省餐費　老闆撤單被評1星反嗆：貪便宜

謝佳見公開與林輝瑝「磨鼻私密照」！　誇對方：很喜歡他的聲音

小羊遭套繩索「飢餓跪地討奶喝」　雙腳磨破皮掀網怒！農場：非虐待

蘇伊士運河恢復通行　全球只有「俄羅斯不爽」原因曝光

物資匱乏，新冠感染率高　北美納瓦荷族原住民處境堪憂

「重建美好未來」　拜登即將公布57兆基礎建設計畫

數百白點環繞於蘇伊士運河出口　日本太空人曝堵塞畫面

福斯汽車改名？《華爾街日報》：愚人節玩笑啦！

「蒙面女」進入雅加達警察總部　現場秒傳槍響…1人倒地

卡住蘇伊士運河近一周　埃及對「長賜號」正式啟動調查

美國務院人權報告：中共對維吾爾人實施種族滅絕

裸女受困下水道20天！只靠一罐薑汁汽水存活　失蹤原因曝警秒調查

12歲弟「自拿鞋帶勒頸」腦死！跟風TikTok昏迷挑戰　慘釀悲劇

科技股回彈！美債殖利率趨緩　美股那指開盤上漲超過1％

花時間陪伴比送禮重要！　一揭有錢人銘記在心的小習慣

穹頂國際影展嘉年華　水道頭文創聚落首映

一天20架共機擾台創紀錄　朱鳳蓮：維護國家主權的活動「天經地義」

駐俄代表處全員篩檢「揪出1確診」　外交部：輕症已隔離

林承飛棒打田澤純一再見安建功：擊到球就有機會

好市多試鞋超心動！她打包「見1幕」傻了...網友狂笑：快珍藏

蘇伊士運河恢復通行　全球只有「俄羅斯不爽」原因曝光

外資3月買賣超十大個股出爐！搶進鴻海1 8 萬張、倒貨聯電逾37萬張

江坤俊X陳欣湄X許書華　3位暖心名醫的幸福家庭處方箋！

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

國際熱門新聞

專家：男性精子數量2045年恐降至0

南韓爆恐怖邪教　女信徒多人運動產子

外帶薯條老是軟掉！他曝「密技3步驟」保證香又脆

麥克雞塊「4種形狀」暗藏巧思曝光

長賜號理賠金額「上限855億」

長賜號癱瘓運河！大量「情趣用品」慘卡關

繼承最多愛馬仕的富2代是她！超強背景曝

杜特蒂慶生片瘋傳　竟伸手摳女傭

長賜號脫困　美媒曝「關鍵功臣」

舌舔手機電池　12歲弟臉炸爛慘死

美人權報告點名台灣：官員貪污、中國影響台媒

10秒就擱淺！CNN推長賜號模擬遊戲　網試玩崩潰

SpaceX星艦爆炸　馬斯克曝可能原因

懷疑男友偷載妹！他乾脆改車「椅墊插滿釘」

更多熱門

相關新聞

日太空人曝蘇伊士數百船隻堵塞畫面

日太空人曝蘇伊士數百船隻堵塞畫面

以太空空拍出名日籍太空人野口聰一（Soichi Noguchi），31日於推特分享蘇伊士運河大排長龍景象，展現數百白點所代表的堵塞船隻，引起大批網友驚嘆回應，「太嚇人了」。

埃及對「長賜號」正式啟動調查

埃及對「長賜號」正式啟動調查

選美皇后太有魅力　慘遭男友斬首

選美皇后太有魅力　慘遭男友斬首

堵在蘇伊士運河的船全通過要4天

堵在蘇伊士運河的船全通過要4天

大奶女卡巷！漫畫家1張圖神比喻「大排長榮」

大奶女卡巷！漫畫家1張圖神比喻「大排長榮」

關鍵字：

蘇伊士運河俄羅斯北冰洋長賜號

讀者迴響

熱門新聞

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

董事長嗆「我全身愛馬仕」　扯超商店員名牌

小甜甜秀性感6月大肚照

吃完麵昏睡！他睡醒「整根剩20%」　女友：沖馬桶了

愛馬仕女董嗆聲　媽代道歉：女兒本性善良

即／懷疑男友出軌！女一刀剪斷命根丟馬桶沖掉

又是彰銀！硬拗存款「少10萬」　闆娘怒批太邪惡

龍潭新景點「手信霧隱城」即起試營

愛馬仕姐被起底是汽車經銷商　IG被灌爆

酷炫開保時捷炸街遭轟　下場反轉…接到超狂工作

高中生騎YouBike撞機車慘死　家人撫屍痛哭

110萬早清償　銀行21年後又討債

高雄24歲妹將嬰兒扔進垃圾袋！媽不知丟垃圾車完了

《航海王》真人版選角曝光！　娜美讓網崩潰

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」！

更多

最夯影音

更多
Lulu大遲到..黃子佼笑喊：出去！　「露胸道歉」還叫邱澤拉開她上衣XD

Lulu大遲到..黃子佼笑喊：出去！　「露胸道歉」還叫邱澤拉開她上衣XD
神級轉音！哭腔姨歌唱比賽爆紅 深情嘶吼唱法...網讚：靈魂收割機

神級轉音！哭腔姨歌唱比賽爆紅 深情嘶吼唱法...網讚：靈魂收割機

鳳梨鼠薯墾丁突襲！小嫻自稱 「老婆」　他嚇到超慌「母湯」金剛表情秒變XD

鳳梨鼠薯墾丁突襲！小嫻自稱 「老婆」　他嚇到超慌「母湯」金剛表情秒變XD

楊丞琳「又美又有男友」姐姐們超羨慕　她急喊：是老公！..張柏芝酸了「好討厭妳」

楊丞琳「又美又有男友」姐姐們超羨慕　她急喊：是老公！..張柏芝酸了「好討厭妳」

小貨車國道「近距離逼車」硬切　搖晃險翻神拉回！後車嚇飆髒話

小貨車國道「近距離逼車」硬切　搖晃險翻神拉回！後車嚇飆髒話

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面