裸女受困下水道20天！只靠一罐薑汁汽水存活　失踪原因曝警秒調查

▲美國一名女子受困下水道20天,期間只靠著薑汁汽水存活。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

美國佛羅里達州43歲女子肯尼迪(Lyndsey Kennedy)跌落下水道3週後才被人們發現,而她在這期間居然只靠著一瓶薑汁汽水活了下來。

綜合CBS和《鏡報》等外媒報導,佛州德拉海灘(Delray Beach)附近的居民23日在下水道裡發現光著身子的肯尼迪,於是他們趕快報警,並請消防人員前來援救。

Lyndsey Kennedy, 43, was rescued from the eight-foot-deep drain under a sidewalk in Delray Beach on Tuesday. https://t.co/oDEmLZobwP

將肯尼迪救出後,她表示自己於3月3日在男友家附近的一條運河游泳時,誤入了一個隧道,最後迷失在了下水道中,並一直待在那裡長達20天。在這3週內,肯尼迪沒有進食任何東西,只靠著她在下水道撿來的一瓶薑汁汽水存活。

儘管在地下待了這麼長的時間,但肯尼迪的精神狀態還不錯,身體雖然因為長時間未進食而有些虛弱,四肢也受了一些皮外傷,但警方認為她不需要住院。

A Florida woman was pulled from a sewer in Delray Beach Tuesday morning after being missing for 20 days.



The woman was identified as 43-year-old Lyndsey Kennedy.https://t.co/JdtF61D8Gu