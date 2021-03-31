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裸女受困下水道20天！只靠一罐薑汁汽水存活　失踪原因曝警秒調查

▲▼臘消防車,薑汁汽水。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國一名女子受困下水道20天，期間只靠著薑汁汽水存活。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國佛羅里達州43歲女子肯尼迪（Lyndsey Kennedy）跌落下水道3週後才被人們發現，而她在這期間居然只靠著一瓶薑汁汽水活了下來。

綜合CBS和《鏡報》等外媒報導，佛州德拉海灘（Delray Beach）附近的居民23日在下水道裡發現光著身子的肯尼迪，於是他們趕快報警，並請消防人員前來援救。

將肯尼迪救出後，她表示自己於3月3日在男友家附近的一條運河游泳時，誤入了一個隧道，最後迷失在了下水道中，並一直待在那裡長達20天。在這3週內，肯尼迪沒有進食任何東西，只靠著她在下水道撿來的一瓶薑汁汽水存活。

儘管在地下待了這麼長的時間，但肯尼迪的精神狀態還不錯，身體雖然因為長時間未進食而有些虛弱，四肢也受了一些皮外傷，但警方認為她不需要住院。

警方目前正著手調查這起詭異的失踪案件，但根據肯尼迪母親的說法，女兒現在的精神還不錯是因為她長期患有精神病，而且還有濫用藥物的病史，經常做些奇怪的事，所以母親對她的說法依舊存疑。

警方表示，這已不是肯尼迪第一次鬧事，她在2020年4月27日也曾在類似的情況下失踪許久，因此警方還要再做進一步調查才行。

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