12歲弟「自拿鞋帶勒頸」腦死！跟風TikTok昏迷挑戰　慘釀悲劇

▲美國12歲男童約書亞（Joshua Haileyesus）嘗試TikTok「昏迷挑戰」，最後不幸腦死。（圖／翻攝gofundme）

記者吳美依／綜合外電報導

美國科羅拉多州發生一起可怕案件。12歲男童約書亞（Joshua Haileyesus）想要嘗試TikTok上正在流行的「昏迷挑戰」（blackout challenge），竟拿出一條鞋帶，緊緊綁在脖子上，用盡力氣勒住，似乎想要測試自己能夠憋氣多久。但是，他卻因此陷入昏迷，最後不幸腦死。

《丹佛郵報》等外媒報導，約書亞22日和雙胞胎弟弟一起待在家中時從事「昏迷挑戰」，被發現時倒臥在浴室地板上，已經失去意識。他被緊急送往丹佛市（Denver）的州立兒童醫院，但經歷數天救治卻未見好轉，如今被醫師診斷腦死，而且不太可能好轉。

父親回憶，兒子發生意外的幾天前，還向弟弟吹噓自己可以憋氣整整1分鐘。他引述醫師說法表示，約書亞「撐不下去了」，大家必須做好道別的心理準備。

奧羅拉（Aurora）警方兒童犯罪部門27日表示，他們正在調查此事件。發言人朗肖爾（Matt Longshore）說，「我們仍在進行調查並搜集證據，我們的心和家屬同在」

親友也在募資平台GoFundMe上發起活動，籌措醫藥費，並希望更多人知道這段故事。約書亞的父親表示，家長必須多加注意孩子在網路上接受到的資訊，避免孩童仿效「網路挑戰」，造成不可挽回的危險和傷害，「我現在就在為此付出代價，我不希望其他父母也經歷一樣的事情」。

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