「被踢蛋蛋」比生小孩痛？　醫生狠酸：連踢你20分鐘看看！

▲醫師開嗆男網友，下體被踢到根本與生孩子無法比。（圖／取自Pixabay）



記者王佩翊／編譯

到底是生小孩比較痛，還是男性下體被踢到比較痛呢？對於這個問題，經常有各派網友爭論不休，然而國外就有一名整形醫師在抖音上大方回覆這個千古難題。這名醫師影片中的經典名言瞬間在網路上爆紅，同時也吸引650萬人按讚分享、14萬人留言，更有超過23.5萬人分享。

整形醫師安東尼楊（Anthony young）日前在自己的抖音帳號上傳了一段影片，只見他在影片中表示，「經常有人說，被踢到蛋蛋比生小孩還痛。」但他隨後就盯著鏡頭說道，「喔，是嗎？硬漢？女性在生產時，至少會超過20分鐘，那要不要讓我們來測試一下，連續踢你的睪丸20分鐘，看你撐不撐得下去。」

該段影片上傳後，隨即引發網友共鳴。許多網友紛紛表示，「雖然我覺得我沒資格評論，但他說的聽起來很有道理」。更有地方媽媽們留言道，「我在沒有麻醉的情況下，痛了1個小時20分鐘，下面從陰道裂到肛門（會陰裂傷），連子宮頸都撕裂傷，縫了100多針」、「你還沒有算生孩子前宮縮的時間」、「我朋友生了26小時，還沒有麻醉，我不知道她怎麼辦到的」等。

除了有生產經驗的媽媽們外，也有男性網友站出來支持醫師言論表示，「雖然我是男生，但是我也同意。」不過仍有部分男性網友出面反駁稱，「下面被踢可是會痛到暈倒的！」

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