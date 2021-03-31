　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務院人權報告：中共對維吾爾人實施種族滅絕

▲▼ 無印良品、棉花、抵制新疆棉 。（圖／路透社）

最近爆發的「抵制新疆棉」事件，引發了全球對新疆人權問題的高度關注。 抵制新疆棉 。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國國務院周二(30日)發表對全球各國的年度人權報告，當中指控中國對維吾爾人實施「種族滅絕和反人類罪行」。這是拜登政府上任以來首度正式作出這樣的指控。在這份報告發布之前，中國外交部發言人華春瑩即細數美、英、法、德、加等國在人權議題上所造成的傷害， 想當人權教師爺，根本不配！

美國國務院報告涵蓋近200個國家，指出去年全球人權惡化。國務卿布林肯在引言中說：「去年仍有太多人在殘酷的條件下受苦。」布林肯表示，在報告中顯示人權趨勢繼續向錯誤的方向發展，一些政府利用新冠肺疫情危機作為限制人權利及鞏固專制的藉口。

談到中國的部分時，報告指控中國是「威權國家」，在新疆拘禁了超過100萬維吾爾族人，更指這些人遭到性侵、強迫絕育、強迫墮胎、酷刑和強迫勞動等各種虐待。

報告又指中國有4名公民記者報導新冠疫情在武漢爆發之後失蹤，有學者因為對疫情的敍述偏離官方說法，而受到騷擾、審查，甚至受到大學和警察騷擾。

談到香港的部分時，報告指出去年中國在香港實施《港版國安法》，在該法例通過後成立的一些跟國安相關的機構發生了濫權行為：包括警察使用暴力對待民主派示威者、任意逮捕、香港媒體、網路和言論自由也遭受泛打壓。 

關於俄羅斯的部分，報告提到反對派領袖納瓦尼中毒事件，指有可靠的報告顯示，是俄羅斯聯邦安全局(FSB)人員毒害納瓦尼。 

報告中並未提到今年二月爆發的緬甸軍事政變，但指出對緬甸的羅興亞人受到「極端鎮壓和歧視」，緬甸安全部隊涉嫌在若開邦使用酷刑和性暴力；並指緬甸警察和司法系統普遍存在著貪腐問題。儘管有成千上萬人失去家園，地方政府仍鮮有跟聯合國等人道主義組織合作。

中國外交部發言人華春瑩23日在例行記者會上先抨擊美、英、加、歐盟等國，受政客影響就新疆問題對中國採取制裁，緊接著話鋒一轉，開始細數各國在歷史上引起的傷害人權議題，包括美英法等國殖民者在約400年的黑奴貿易；德國納粹於二戰期間屠殺猶太人；阿富汗戰爭期間，美英等國違反日內瓦公約殺害平民；法國軍隊殖民期間在阿爾及利亞造成的大屠殺事件；加拿大政府在19世紀70年代將同化原居民列入官方議程，公開宣揚扼殺印第安血統；敘利亞危機、利比亞戰爭直至這兩年爆發的新冠肺炎疫情等。

華春瑩痛批，這幾個國家對他們輸出動亂不僅毫無懺悔，而且還以人權為名，對他國實施單邊制裁，嚴重損害相關國家人民的生命權、健康權和發展權。歷史和事實表明，這幾個國家想當人權教師爺，但他們根本不配。

ET快訊
租屋電費貴爆　她「驚見電錶1巨雷」：快換掉！網傻：房東翻倍賺
繼承最多愛馬仕的富2代是她！超強背景曝光　甜美穿搭狂吸30萬
美女料理家肺癌逝…享年35歲！　半年前驚罹癌「已轉移至腦、骨
玉蘭花西施辛酸童年曝！14歲漁港打工賣烤物　開直播曾被嗆到哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「蒙面女」進入雅加達警察總部　現場秒傳槍響…1人倒地

卡住蘇伊士運河近一周　埃及對「長賜號」正式啟動調查

美國務院人權報告：中共對維吾爾人實施種族滅絕

裸女受困下水道20天！只靠一罐薑汁汽水存活　失踪原因曝警秒調查

12歲弟「自拿鞋帶勒頸」腦死！跟風TikTok昏迷挑戰　慘釀悲劇

俄上議院通過新法 普丁可再連任兩屆總統至2036年！

群體免疫至少等5年？　美國2成民眾拒打疫苗

每天走1000步！104歲勇嬤傳遞聖火　「雨中拼完全程」步伐超穩健

繼承最多愛馬仕的富2代是她！超強背景曝光　甜美穿搭狂吸30萬粉

俄註冊全球首支動物用新冠疫苗　可能在4月量產

Lulu大遲到..黃子佼笑喊：出去！　「露胸道歉」還叫邱澤拉開她上衣XD

神級轉音！哭腔姨歌唱比賽爆紅 深情嘶吼唱法...網讚：靈魂收割機

鳳梨鼠薯墾丁突襲！小嫻自稱 「老婆」　他嚇到超慌「母湯」金剛表情秒變XD

楊丞琳「又美又有男友」姐姐們超羨慕　她急喊：是老公！..張柏芝酸了「好討厭妳」

小貨車國道「近距離逼車」硬切　搖晃險翻神拉回！後車嚇飆髒話

鼻環妹做手術把舌頭切成兩半！　靈活「用舌鼓掌」夾棉花棒當舉重

蘇伊士運河通了！長賜號脫困成功　400艘貨輪拚3.5天內「全數通過」

顧客用「自取優惠」下單省餐費　老闆撤單被評1星反嗆：貪便宜

謝佳見公開與林輝瑝「磨鼻私密照」！　誇對方：很喜歡他的聲音

小羊遭套繩索「飢餓跪地討奶喝」　雙腳磨破皮掀網怒！農場：非虐待

「蒙面女」進入雅加達警察總部　現場秒傳槍響…1人倒地

卡住蘇伊士運河近一周　埃及對「長賜號」正式啟動調查

美國務院人權報告：中共對維吾爾人實施種族滅絕

裸女受困下水道20天！只靠一罐薑汁汽水存活　失踪原因曝警秒調查

12歲弟「自拿鞋帶勒頸」腦死！跟風TikTok昏迷挑戰　慘釀悲劇

俄上議院通過新法 普丁可再連任兩屆總統至2036年！

群體免疫至少等5年？　美國2成民眾拒打疫苗

每天走1000步！104歲勇嬤傳遞聖火　「雨中拼完全程」步伐超穩健

繼承最多愛馬仕的富2代是她！超強背景曝光　甜美穿搭狂吸30萬粉

俄註冊全球首支動物用新冠疫苗　可能在4月量產

花樂無窮！萬金杜鵑浪漫齊綻放　知名網紅「哈doglife」都來玩

影／退出民眾黨點名「上位者」！楊寶楨曝金曲歌后心聲

網友質疑「禁藥王＆栗子」歌詞沒水準　遭回嗆別聽HIPHOP了

民進黨「憲改小組」首開會　推派林飛帆擔任發言人

瘦子報喜宣布8月攻蛋開唱！　單飛接8代言吸金近千萬

賣玉蘭花「3小時收入」曝光！聶小倩車陣鞠躬　親吐心酸：上了一課

「蒙面女」進入雅加達警察總部　現場秒傳槍響…1人倒地

癌症患者術後淋巴水腫如象皮　「超顯微淋巴管靜脈吻合」改善回流

NCC核處6件電視內容違規案　中視新聞妨害公共秩序重罰50萬元

4／6起擴大所有醫事人員打AZ疫苗！何時評估第二順位　陳時中給答案

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

國際熱門新聞

南韓爆恐怖邪教　女信徒多人運動產子

專家：男性精子數量2045年恐降至0

外帶薯條老是軟掉！他曝「密技3步驟」保證香又脆

麥克雞塊「4種形狀」暗藏巧思曝光

長賜號理賠金額「上限855億」

杜特蒂慶生片瘋傳　竟伸手摳女傭

長賜號癱瘓運河！大量「情趣用品」慘卡關

長賜號脫困　美媒曝「關鍵功臣」

舌舔手機電池　12歲弟臉炸爛慘死

繼承最多愛馬仕的富2代是她！超強背景曝

美人權報告點名台灣：官員貪污、中國影響台媒

10秒就擱淺！CNN推長賜號模擬遊戲　網試玩崩潰

SpaceX星艦爆炸　馬斯克曝可能原因

懷疑男友偷載妹！他乾脆改車「椅墊插滿釘」

更多熱門

相關新聞

棉花之亂　國台辦：歡迎台媒到新疆

棉花之亂　國台辦：歡迎台媒到新疆

「新疆棉之亂」持續延燒，對於總統蔡英文也表態，呼籲北京重視新疆人權，大陸國台辦發言人朱鳳蓮除在31日的記者會上，重申2天前聲明的態度立場，還進一步表示，「我們當然歡迎台灣媒體到新疆採訪，讓更多的台灣同胞能夠深入瞭解新疆。」

美國務院人權報告　國務卿譴責中俄緬甸

美國務院人權報告　國務卿譴責中俄緬甸

青島猛轟145分　林韋翰13分6助攻

青島猛轟145分　林韋翰13分6助攻

陳柏惟「忙挺新疆」無視台中限水？刪Q總部氣炸

陳柏惟「忙挺新疆」無視台中限水？刪Q總部氣炸

亞瑟士挺新疆棉三分鐘熱度刪文

亞瑟士挺新疆棉三分鐘熱度刪文

關鍵字：

維吾爾人新疆種族滅絕人權報告

讀者迴響

熱門新聞

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

董事長嗆「我全身愛馬仕」　扯超商店員名牌

小甜甜秀性感6月大肚照

吃完麵昏睡！他睡醒「整根剩20%」　女友：沖馬桶了

愛馬仕女董嗆聲　媽代道歉：女兒本性善良

即／懷疑男友出軌！女一刀剪斷命根丟馬桶沖掉

又是彰銀！硬拗存款「少10萬」　闆娘怒批太邪惡

龍潭新景點「手信霧隱城」即起試營

愛馬仕姐被起底是汽車經銷商　IG被灌爆

高中生騎YouBike撞機車慘死　家人撫屍痛哭

酷炫開保時捷炸街遭轟　下場反轉…接到超狂工作

110萬早清償　銀行21年後又討債

高雄24歲妹將嬰兒扔進垃圾袋！媽不知丟垃圾車完了

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」！

《航海王》真人版選角曝光！　娜美讓網崩潰

更多

最夯影音

更多
Lulu大遲到..黃子佼笑喊：出去！　「露胸道歉」還叫邱澤拉開她上衣XD

Lulu大遲到..黃子佼笑喊：出去！　「露胸道歉」還叫邱澤拉開她上衣XD
神級轉音！哭腔姨歌唱比賽爆紅 深情嘶吼唱法...網讚：靈魂收割機

神級轉音！哭腔姨歌唱比賽爆紅 深情嘶吼唱法...網讚：靈魂收割機

鳳梨鼠薯墾丁突襲！小嫻自稱 「老婆」　他嚇到超慌「母湯」金剛表情秒變XD

鳳梨鼠薯墾丁突襲！小嫻自稱 「老婆」　他嚇到超慌「母湯」金剛表情秒變XD

楊丞琳「又美又有男友」姐姐們超羨慕　她急喊：是老公！..張柏芝酸了「好討厭妳」

楊丞琳「又美又有男友」姐姐們超羨慕　她急喊：是老公！..張柏芝酸了「好討厭妳」

小貨車國道「近距離逼車」硬切　搖晃險翻神拉回！後車嚇飆髒話

小貨車國道「近距離逼車」硬切　搖晃險翻神拉回！後車嚇飆髒話

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面