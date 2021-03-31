美國務院人權報告：中共對維吾爾人實施種族滅絕

▲最近爆發的「抵制新疆棉」事件，引發了全球對新疆人權問題的高度關注。 抵制新疆棉 。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國國務院周二(30日)發表對全球各國的年度人權報告，當中指控中國對維吾爾人實施「種族滅絕和反人類罪行」。這是拜登政府上任以來首度正式作出這樣的指控。在這份報告發布之前，中國外交部發言人華春瑩即細數美、英、法、德、加等國在人權議題上所造成的傷害， 想當人權教師爺，根本不配！

美國國務院報告涵蓋近200個國家，指出去年全球人權惡化。國務卿布林肯在引言中說：「去年仍有太多人在殘酷的條件下受苦。」布林肯表示，在報告中顯示人權趨勢繼續向錯誤的方向發展，一些政府利用新冠肺疫情危機作為限制人權利及鞏固專制的藉口。

談到中國的部分時，報告指控中國是「威權國家」，在新疆拘禁了超過100萬維吾爾族人，更指這些人遭到性侵、強迫絕育、強迫墮胎、酷刑和強迫勞動等各種虐待。

報告又指中國有4名公民記者報導新冠疫情在武漢爆發之後失蹤，有學者因為對疫情的敍述偏離官方說法，而受到騷擾、審查，甚至受到大學和警察騷擾。

談到香港的部分時，報告指出去年中國在香港實施《港版國安法》，在該法例通過後成立的一些跟國安相關的機構發生了濫權行為：包括警察使用暴力對待民主派示威者、任意逮捕、香港媒體、網路和言論自由也遭受泛打壓。

關於俄羅斯的部分，報告提到反對派領袖納瓦尼中毒事件，指有可靠的報告顯示，是俄羅斯聯邦安全局(FSB)人員毒害納瓦尼。

報告中並未提到今年二月爆發的緬甸軍事政變，但指出對緬甸的羅興亞人受到「極端鎮壓和歧視」，緬甸安全部隊涉嫌在若開邦使用酷刑和性暴力；並指緬甸警察和司法系統普遍存在著貪腐問題。儘管有成千上萬人失去家園，地方政府仍鮮有跟聯合國等人道主義組織合作。

中國外交部發言人華春瑩23日在例行記者會上先抨擊美、英、加、歐盟等國，受政客影響就新疆問題對中國採取制裁，緊接著話鋒一轉，開始細數各國在歷史上引起的傷害人權議題，包括美英法等國殖民者在約400年的黑奴貿易；德國納粹於二戰期間屠殺猶太人；阿富汗戰爭期間，美英等國違反日內瓦公約殺害平民；法國軍隊殖民期間在阿爾及利亞造成的大屠殺事件；加拿大政府在19世紀70年代將同化原居民列入官方議程，公開宣揚扼殺印第安血統；敘利亞危機、利比亞戰爭直至這兩年爆發的新冠肺炎疫情等。

華春瑩痛批，這幾個國家對他們輸出動亂不僅毫無懺悔，而且還以人權為名，對他國實施單邊制裁，嚴重損害相關國家人民的生命權、健康權和發展權。歷史和事實表明，這幾個國家想當人權教師爺，但他們根本不配。